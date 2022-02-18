Угруповання «ДНР» повідомило про початок евакуації населення ОРДЛО до Росії 

Голова підконтрольного Росії угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донеччини в Росію. Про це Пушилін повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сайті.

За його словами, в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров’я мирних жителів може наражатися на загрозу.

Пушилін зазначив, що з 18 лютого організований масовий централізований виїзд населення до Ростовської області Росії. За домовленістю з керівництвом Росії, каже він, у Ростовській області підготовлені місця для прийому та розміщення людей.

«Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди літнього віку. Керівникам підприємств та установ необхідно організувати виїзд сімей працівників», – йдеться у зверненні Пушиліна.

Від ранку 17 лютого надходять повідомлення про щільні обстріли на Донбасі, зокрема по цивільних об’єктах.

Штаб операції Об’єднаних сил повідомляє, що станом на 14:00 18 лютого з боку бойовиків зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат у ЗСУ немає. Щільні обстріли, попри рижим припинення вогню, почалися з учорашнього ранку. Бойовики в обстрілах звинувачують українську сторону.