«Важким» озброєнням у четвер стріляли по всій лінії розмежування. Карта

По всій лінії розмежування на Донбасі у четвер застосовувалося «важке озброєння». Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії відзначає, що серед населених пунктів та точок лінії розмежування, які зазначені в офіційному повідомленні пресцентру операції Об’єднаних сил, значаться всі ділянки лінії фронту та багато населених пунктів на ній – від Старогнатівки до Станиці Луганської.

Зокрема, застосовувалися міномети, важка артилерія та ПТРК.

Радіо Донбас.Реалії позначили всі ці точки на карті.

У штабі ООС станом на 11:00 повідомляли, що з боку непідконтрольних територій на Донбасі зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойовики на своїх ресурсах пишуть, що то ЗСУ у четвер обстрілюють окуповані території Донеччини та Луганщини.



Від ранку 17 лютого надходять повідомлення про щільні обстріли на Донбасі, зокрема по цивільних об’єктах. Жителі околиць Донецька повідомляли, що зранку чули роботу важкої артилерії.

Так, у Мар’їнці Донецької області на зупинці громадського транспорту жінка зазнала осколкового поранення в руку.

У Врубівці Луганської області вранці обстрілом пошкодило ліцей – діти і вчителі не постраждали. Також кореспондент проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії повідомляв про один пошкоджений будинок, який був порожнім. Також через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Служба безпеки України повідомила про початок досудового розслідування за фактами обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами. Провадження кваліфікували за статтею про терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки.