У Білорусі з’явився понтонний міст через Прип’ять поблизу кордону з Україною – ЗМІ

Супутникові знімки, зроблені Maxar і Planet Labs за останні два дні, свідчать про будівництво понтонного мосту через річку Прип’ять у Білорусі за близько шість кілометрів від українського кордону, пишуть українські, російські і західні ЗМІ на тлі інформації про те, що Росія продовжує нарощувати війська поблизу України.

Як повідомляє американський телеканал CNN посиланням на три джерела, знайомі з цим питанням, західна розвідка і військові чиновники уважно стежать за будівництвом як частиною інфраструктури, яку Росія створює напередодні можливого вторгнення.

Як нове будівництво дороги, так і міст через річку Прип’ять на півдні Білорусі, розташовані приблизно за шість кілометрів від кордону і можуть бути використані російськими військами, які зараз перебувають у Білорусі, на шляху до Києва, пише CNN.

Росія будує «мости, польові госпіталі, усі види допоміжної інфраструктури», повідомило телеканалу джерело, знайоме з цим питанням. «Ось чому ми насправді не сприймаємо всерйоз їхні заяви про деескалацію», – додало воно.

Незрозуміло, чи будують міст російські війська чи Білорусь, де зараз відбуваються спільні російсько-білоруські військові навчання.

Хоча скупчення техніки поблизу мосту не було помічено, російські війська розгорнули передові позиції приблизно за 128 кілометрів на схід.

Російське видання The Insider пише, що на супутникових знімках видно, що перша активність із накопиченням техніки в Чорнобильській зоні на території Білорусі розпочалася 10 лютого 2022 року. Раніше у цій зоні не відбувалося нічого.

Видання додає, що роботи військових у цій зоні підтвердило і Міністерство оборони Білорусі – за офіційною версією тут проходили спільні у Росією навчання «Союзна рішучість-2022».

«На ділянці місцевості «Речиця» мотострілецькі підрозділи збройних сил Росії відбивають удари засобів повітряного нападу умовного супротивника, відпрацьовують питання збереження живучості, виведення і зайняття оборонних рубежів, переправи через водну перешкоду (р. Прип’ять)», – йшлося в релізі 11 лютого.

Як пояснили The Insider аналітики Conflict Intelligence Team (CIT), міст може використовуватися для перекидання військових на територію України через зону ЧАЕС.

«Ми згодні, що активність у цьому районі пов’язана із наведенням моста, який помітний на супутникових знімках Planet, – повідомили експерти. — Найімовірніше, для цього використовувався один із понтонних парків, перекинутих зі Східного військового округу і помічених на півдні Гомельської області. З одного боку, наведення цього мосту відповідає легенді навчань, опублікованій Міноборони Білорусі, де згадується переправа через Прип’ять. З іншого боку, він може використовуватися для створення ще одного вектора наступу на Київщині – через зону відчуження ЧАЕС».

Повідомлення надійшли на тлі нарощування Росією сил поблизу кордонів України, через що країни Заходу заявляють про можливу підготовку Москвою нового нападу на Україну.

Москва заперечує підготовку вторгнення. МЗС Росії неодноразово заявляло про нагнітання істерії.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.