«Багато п’ють і продають дизпаливо»: білоруси про російських військових на навчаннях «Союзна рішучість-2022»

На початку лютого 2022 року Росія перекинула до Білорусі кілька тисяч своїх військових у рамках спільних навчань «Союзна рішучість-2022», що відбуваються з 10 по 20 лютого. Як заявляло Міноборони РФ, навчання пройдуть на п'яти полігонах, розташованих переважно на заході та південному заході Білорусі: Доманівському, Гозькому, Обуз-Лісновському, Брестському та Осиповичському. Також для навчань буде використано чотири аеродроми: у Барановичах, Лунінці, Ліді та Мачулищах. Усі перелічені райони розташовані поблизу кордонів з Україною. Якими побачили ці навчання білоруси? Що їм упало в око? Про це розповідає білоруська служба Радіо Свобода.

Точна кількість військовослужбовців, які прибули з Росії до Білорусі на навчання «Союзна рішучість-2022», офіційно не називалася. Однак, оглядач Артем Шрайбман у статті для Московського центру Карнегі повідомляв, що «такої кількості російських військових на білоруській території не було за всю пострадянську історію».

При цьому міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який приїжджав до Мінська на початку лютого, заявляв, що чисельність військ «не перевищує параметри, встановлені Віденським документом 2011 року» (9 тисяч осіб), а значить, не зобов'язує Москву повідомляти про заходи, що проводяться, інші країни (західні розвідки кажуть про щонайменше 30 тисяч російських військовослужбовців – ред.).

Крім Білорусі, Росія також з кінця 2021 року накопичувала військову техніку і в інших регіонах, близьких до кордонів України: у Ростовській, Брянській, Воронезькій областях, а також у анексованому Криму.

Загалом, за даними спостерігачів, до кордонів України було перекинуто близько 120 тисяч військових, зокрема із Сибіру та Далекого Сходу. А президент США Джо Байден у своєму відеозверненні 15 лютого назвав цифру у 150 тисяч російських військ, зосереджених навколо України.

Перші повідомлення про російських солдатів у Білорусі з'явилися у білоруських соцмережах та на форумах 18 січня.

Місцеві жителі скаржилися на те, що російські військові використовують обладнання білоруської залізниці для завантаження та розвантаження важкої техніки, через що воно ламається.

Скаржилися, що залишають після себе багато сміття.

«Багато п'ють і продають дизельне паливо» розповіли місцеві жителі журналістам білоруської служби Радіо Свобода про поведінку російських солдатів під час проживання у наметових таборах під час військових навчань.

Очевидці також розповіли, що помічали російську військову техніку та солдатів не лише у місцях, які були офіційно позначені як ті, де проводяться навчання, а й в інших районах.

«Я особисто бачив рух гусеничної військової техніки вулицями міста, – розповів один із жителів міста Хойники у Гомельській області. – Від нього до кордону з Україною менше 50 кілометрів. – Солдати розселилися у навколишніх лісах. Вони багато п'ють та продають багато дизпалива. Вони живуть у наметах».

Офіційно Хойники не входять до району проведення білорусько-російських військових навчань, туди входить сусідній Брагинський район, що прилягає до кордону з Україною.

Слова жителя Хойників підтверджує телеграм-канал @bel_zhd, який пише про Білоруську залізницю.

Стоять на коліях, ускладнюють рух, ламають техніку

За їхніми даними, розвантаження російської військової техніки на вокзалі Хойників почалося 14-15 лютого. Техніку та російських солдатів туди підвозять потягами з боку Речиці через вузлову станцію Василевичі.

Стоять на головних коліях, прямо на рейках...Потяги вимушені гальмувати

«Під час розвантаження військової техніки ці сміливці часто стоять на головних коліях, прямо на рейках, – повідомляє @bel_zhd. – Вони йдуть тільки тоді, коли поїзд наближається до них на відстань 200 метрів».

Машиністи змушені застосовувати екстрене гальмування, щоб запобігти зіткненню.

По головних коліях на станціях ходять рейсові потяги, а для прийому поїздів на станцію, навантаження та розвантаження вагонів, а також для стоянки поїздів та вагонів – використовуються окремі колії: станційні, сортувальні, ходові, сполучні та інші. Таким чином, каже очевидець, російські військові грубо порушують техніку безпеки на залізниці.

Невеликі білоруські вантажні станції, за словами очевидців, не пристосовані для вивантаження такої важкої військової техніки.

«Рампи для розвантаження військової техніки ламаються в нуль, дуже багато випадків пошкодження вагонів при розвантаженні, – розповідають вони. – Нерідко стається падіння бойової техніки з платформ при розвантаженні».

А також, як кажуть очевидці, після вивантаження російських військ залишається багато втраченого спорядження – бронежилети, каски, засоби індивідуального захисту.

Мішки зі сміттям через кожні 20 метрів

Очевидці також розповіли, що після російських солдатів на залізничних коліях залишається багато сміття. Особливо багато його біля залізниці під Єльськом (місто у Гомельській області за 20 кілометрів від кордону з Україною).

«Повні трилітрові мішки зі сміттям валяються через кожні 20 метрів протягом трьох кілометрів, – розповідають очевидці. – Пляшки з-під горілки, порожні пластикові кеги, порожні коробки з-під печива».

Згідно з офіційним повідомленням міноборони Білорусі, у навчаннях у Брагінському районі Гомельської області беруть участь ракетні частини.

15 лютого вони здійснили пуск ракети з тактичного ракетного комплексу «Точка» по цілі на відстані 60 кілометрів. Це відстань від Брагіна до українського Чернігова.

по цілі на відстані 60 кілометрів. Це відстань від Брагіна до українського Чернігова. Також, як повідомляли російські військові, до Білорусі прибули два дивізіони зенітних ракетних систем С-400 «Тріумф», кілька зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир-С», багатоцільові винищувачі Су-35С, оперативно-тактичний комплекс «Іскандер-М», та інша важка техніка.

За офіційною інформацією, навчання «Союзна рішучість-2022» завершиться у неділю, 20 лютого.

Проте вже вранці 15 лютого Міноборони Росії повідомило, що Росія розпочала поетапне виведення своїх військових з Білорусі. Повідомлення було зроблено приблизно за добу до 16 лютого – дати, яку західні розвідки називали як одну з найімовірніших дат вторгнення Росії до України.

Фабула російсько-білоруських навчань «Союзна рішучість-2022»: коаліція «західних» країн (Няріс, Поморія, Клопія та підконтрольні їм терористичні організації) дестабілізує обстановку в Республіці Полісся (ймовірно, це Білорусь) і провокують збройний конфлікт із Республікою Дніпровія (ймовірно, Україна). «Західні» вводять туди війська під виглядом миротворців і розв'язують агресію, але за Республіку Полісся вступається Північна Федерація (ймовірно Росія), і разом вони відбивають атаку нападників.