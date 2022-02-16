16 лютого на трасі «Таврида», в районі з'їзду до селища Багерове, у напрямку від Керченського мосту у бік Феодосії, було помічено колону російських військових тентованих автомашин, що використовуються для перевезення особового складу. Першим у колоні рухався тягач. Деякі машини буксирували на жорсткій зчіпці.
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