16 лютого на трасі «Таврида», в районі з'їзду до селища Багерове, у напрямку від Керченського мосту у бік Феодосії, було помічено колону російських військових тентованих автомашин, що використовуються для перевезення особового складу. Першим у колоні рухався тягач. Деякі машини буксирували на жорсткій зчіпці.