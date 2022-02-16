Україна і США можуть виграти, якщо Росія піде шляхом дипломатії – Крістіна Квін

Україна і США можуть виграти, якщо Росія припинить свої агресивні дії і піде шляхом дипломатії, заявила 16 лютого в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

«Я надіюсь, що ми можемо цього досягнути», ‒ каже Квін.

За словами американської дипломатки, не можна розслаблятися, допоки вздовж кордону з Україною накопичено 150 тисяч російських військ.

«І президент Путін продовжує дуже агресивну риторику щодо України. Ми далі спостерігаємо. Як сказав президент Байден, ситуація може змінитися в будь-який момент до наступного тижня», ‒ зауважила Крістіна Квін.

Днями з Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) виїхали військові інструктори США. Крістіна Квін наголосила Радіо Свобода, що, як тільки ситуація стабілізується, американські військовослужбовці повернуться на Львівщину, щоб продовжувати вишкіл українських військових.

На запитання Радіо Свобода, як Крістіна Квін оцінює поведінку українців у такій напруженій ситуації, коли мовиться про ймовірний напад Росії, вона відповіла: «Я дійсно вражена тим, наскільки українці спокійно і наскільки послідовно готуються, наскільки вони відважні. Я вчора у новинах побачила історію 70-річної жінки, яка вирішила тренуватись і приєднатись до територіальної оборони. Тому вважаю, що українці надзвичайно патріотичні і сміливі».

Частина працівників посольства США в Україні тимчасово переїхала до Львова, а частина виїхала до США. У Львові посольство не видає віз.

«Ми продовжуємо працювати і маємо приміщення, яке є тимчасове, бо плануємо повернутись до Києва. Це буде тоді, як тільки побачимо, що Росія не може вжити агресивних заходів максимально швидко. Львів нам дуже подобається, але ми хочемо повернутися до Києва», ‒ заявила Радіо Свобода тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.