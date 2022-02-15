Зеленський подякував Японії та Італії за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський 15 лютого провів телефонні розмови з головами урядів Японії Фуміо Кішідою та Італії Маріо Драґі, повідомляє офіційний сайт глави української держави.

«Глава держави подякував очільнику уряду Італії за особисті дипломатичні зусилля задля мирного врегулювання безпекової кризи навколо України. Сторони обговорили поточну ситуацію в регіоні, розвиток мирного процесу та активізацію роботи всіх наявних переговорних форматів, зокрема Нормандського. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшої координації міжнародних зусиль з метою деескалації», – ідеться в повідомленні про розмову із Маріо Драґі.

«Глава держави подякував Фуміо Кішіді за тверду й непохитну підтримку Японією суверенітету й територіальної цілісності України. Президент поінформував про безпекову ситуацію в регіоні та розвиток мирного процесу. Він зазначив, що Україна виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту в усіх наявних переговорних форматах, зокрема в нормандському. Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшої координації міжнародних зусиль з метою деескалації та мирного врегулювання», – інформує сайт глави української держави.

Раніше офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.