Голова МЗС Литви пропонує колегам із Євросоюзу й НАТО відвідувати Україну на тлі російської загрози

Міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсбергіс просить Високого представника Євросоюзу із зовнішньої політики Жозепа Борреля про скоординовані візити голів МЗС країн Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу до України через підвищену загрозу посилення російської агресії. Про це йдеться в його листі до Борреля, який є в розпорядженні Радіо Свобода.

Ландсбергіс називає справу «терміновою».

«У прийдешні тижні, якщо не дні, ми можемо виявитися свідками катастрофічної війни, подібної якій Європа не бачила з кінця Другої світової війни. Я кажу, звісно, про російську атаку на Україну, яка, за даними нашої розвідки та розвідки партнерів, може статися найближчим часом», – пише дипломат.

Він назвав важливою демонстрацію моральну, політичну та «буквальну» підтримку України.

«Я пропоную, щоб всі міністри закордонних справ ЄС та НАТО координували візити до України прийдешніми днями та тижнями. Ми маємо забезпечити безперервний потік відвідин на високому рівні до Києва або до лінії розмежування в зоні бойових дій на сході України, аби показати нашу підтримку та солідарність із українським народом», – стверджує Ландсбергіс.

Він закликав Борреля та керівництво Європейської комісії здійснити таке «паломництво миру» якомога швидше, а також повідомив, що попросив своїх колег із ЄС і НАТО «заохотити» до цього ж очільників своїх урядів та держав.

Ландсбергіс апелює до того, що подібні заходи допомогли сповільнити агресію Росії проти Грузії в 2008 році. Тоді Тбілісі відвідали президенти Польщі, Естонії, Латвії та Литви.

Очільник литовської дипломатії закликає й до інших заходів на підтримку України:

подальше постачання зброї

забезпечення того, щоб санкції, які міжнародна спільнота впровадить в разі посилення російської агресії, були «стрімкими, рішучими та непосильними»

надання подальшої фінансової підтримки на додачу до тієї, яку Україна вже отримує

«На кону не тільки доля України. Йдеться про безпеку всього європейського континенту та базованого на правилах міжнародного порядку. Час діяти зараз», – підсумовує очільник МЗС Литви.

Пресслужба Борреля наразі не повідомляла про цю ініціативу.

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Офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.