Шольц у Москві назвав «політичною катастрофою» ймовірне визнання Росією «ЛНР» та «ДНР»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив разом із російським президентом Володимиром Путіним на пресконференції після зустрічі в Москві, передає російська служба Радіо Свобода.

Шольц звернув увагу на підвищену напругу через російські війська біля кордонів України, на тлі якої приїхав до Росії.

«Ми дуже стурбовані, що 100 тисяч (російських – ред.) військовослужбовців без очевидної причини зосереджені біля кордонів України. Головне, щоб не розпочалася війна», – сказав він.

Твердження про те, що частина російських військових відводиться від кордону з Україною, канцлер назвав добрим знаком. Він також закликав до продовження переговорів із Росією, у тому числі і про так звані гарантії безпеки, наголосивши при цьому на розбіжностях між сторонами. Він сказав, що Німеччина підтримує цілісність України, а подальша російська агресія проти України призведе до негативних наслідків.

Путін зі свого боку знову звинуватив Україну в невиконанні Мінських угод щодо мирного врегулювання на Донбасі. При цьому, за словами Шольца, напередодні під час його візиту до Києва український президент Володимир Зеленський пообіцяв незабаром розробити всі законопроекти, передбачені Мінськими угодами.

Канцлер згадав також про тиск російської влади на громадянське суспільство всередині Росії. Він згадав про судову заборону правозахисної організації «Меморіал», припинення роботи московського бюро Deutsche Welle та справу опозиціонера Олексія Навального.

Кореспондент Deutsche Welle запитав у Путіна, чи той готовий гарантувати, що в Європі не буде війни. Російський президент відповів, що для досягнення цієї мети Росія висунула свої вимоги «гарантій безпеки», серед яких і відмова від перспективи вступу України до НАТО.

Путін також назвав те, що відбувається на Донбасі, «геноцидом», – у відповідь на репліку Шольца про те, що метою операції НАТО проти Югославії було зупинити геноцид. Хто чинить геноцид на Донбасі і чому він вважає геноцидом, що відбувається там, Путін не сказав.

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Російський президент також прокоментував заклик Держдуми до нього визнати незалежність так званих «ДНР» та «ЛНР». За словами Путіна, депутати «тонко відчувають виборців», які, за його словами, співчувають мешканцям Донбасу. При цьому він сказав, що розраховує на виконання Мінських угод (вони не передбачають незалежність контрольованих сепаратистами територій). Шольц назвав можливе визнання Росією «ДНР» та «ЛНР» порушенням Мінських угод та «політичною катастрофою».

Відповідаючи на запитання про «Північний потік-2», канцлер фактично дав зрозуміти, що доля цього проекту залежить від того, чи Росія розпочне вторгнення в Україну.

Шольц, як і президент Франції Емманюель Макрон, який відвідував Москву минулого тижня, відмовився проходити ПЛР-тестування на коронавірус у Росії. В результаті політики розмовляли за шестиметровим робочим столом, перебуваючи в його протилежних частинах – так само, як раніше на переговорах Путіна з Макроном та прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.