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Канцлер Німеччини услід за Макроном відмовився від російського тесту на COVID-19 – ЗМІ

Олаф Шольц у Москві, 15 лютого 2022 року

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який 15 лютого прибув на переговори до Москви, відмовився від російського ПЛР-тесту на COVID-19, пишуть агенції Reuters і dpa із посиланням на джерела в німецькій делегації.

За повідомленнями, Шольц обрав варіант, при якому аналіз після приземлення у Росії проводить лікар із посольства Німеччини, але у присутності місцевих чиновників від охорони здоров’я.

Тест на коронавірус – обов’язкова вимога перед візитом до Кремля і переговорами з президентом Росії Володимиром Путіним.

Під час спілкування з журналістами речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що зустріч Путіна і Шольца пройде із запобіжними заходами, і що лідери будуть на більшій, ніж зазвичай, відстані.

«Але це аж ніяк не вплине ні на характер зустрічі, ні на її змістовність, ні на тривалість», – зазначив Пєсков.

Головною темою зустрічі, як очікується, стане ситуація навколо України та відносини між Росією і НАТО – на тлі інформації про значне накопичення російських сил поблизу українських кордонів та можливості нового російського вторгнення до країни, що Москва заперечує.

Володимир Путін і Емманюель Макрон під час переговорів 7 лютого
Володимир Путін і Емманюель Макрон під час переговорів 7 лютого

Президент Франції Емманюель Макрон, який відвідував Москву минулого тижня, також відмовився проходити ПЛР-тестування у Росії. У результаті на його зустрічі з Путіним діяла сувора соціальна дистанція. Політики розмовляли за шестиметровим робочим столом, перебуваючи у його протилежних частинах. На пресконференції лідери двох країн також стояли на значній відстані один від одного.

За словами одного з джерел агентства Reuters, рішення відмовитися від тестування російськими лікарями ухвалили з міркувань безпеки, «щоб вони не отримали ДНК президента Франції».

Пєсков заявляв, що у Москві з розумінням ставляться до рішення деяких закордонних лідерів не обмінюватись ПЛР-тестами. Це нормальна світова практика, додав Пєсков.

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