Канцлер Німеччини услід за Макроном відмовився від російського тесту на COVID-19 – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який 15 лютого прибув на переговори до Москви, відмовився від російського ПЛР-тесту на COVID-19, пишуть агенції Reuters і dpa із посиланням на джерела в німецькій делегації.

За повідомленнями, Шольц обрав варіант, при якому аналіз після приземлення у Росії проводить лікар із посольства Німеччини, але у присутності місцевих чиновників від охорони здоров’я.

Тест на коронавірус – обов’язкова вимога перед візитом до Кремля і переговорами з президентом Росії Володимиром Путіним.

Під час спілкування з журналістами речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що зустріч Путіна і Шольца пройде із запобіжними заходами, і що лідери будуть на більшій, ніж зазвичай, відстані.

«Але це аж ніяк не вплине ні на характер зустрічі, ні на її змістовність, ні на тривалість», – зазначив Пєсков.

Головною темою зустрічі, як очікується, стане ситуація навколо України та відносини між Росією і НАТО – на тлі інформації про значне накопичення російських сил поблизу українських кордонів та можливості нового російського вторгнення до країни, що Москва заперечує.

Президент Франції Емманюель Макрон, який відвідував Москву минулого тижня, також відмовився проходити ПЛР-тестування у Росії. У результаті на його зустрічі з Путіним діяла сувора соціальна дистанція. Політики розмовляли за шестиметровим робочим столом, перебуваючи у його протилежних частинах. На пресконференції лідери двох країн також стояли на значній відстані один від одного.

За словами одного з джерел агентства Reuters, рішення відмовитися від тестування російськими лікарями ухвалили з міркувань безпеки, «щоб вони не отримали ДНК президента Франції».

Пєсков заявляв, що у Москві з розумінням ставляться до рішення деяких закордонних лідерів не обмінюватись ПЛР-тестами. Це нормальна світова практика, додав Пєсков.