Канцлер Німеччини після зустрічі з Зеленським проведе переговори з Путіним у Москві

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 лютого відвідає Москву для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у рамках намагань Заходу переконати Кремль обрати дипломатію на тлі напруженості через нарощування російських військ поблизу України.

Поїздка Шольца до російської столиці відбувається після подібних поїздок минулого тижня президента Франції Емманюеля Макрона і двох британських міністрів.

Шольц, який 14 лютого зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, сказав, що не бачить «розумного виправдання» для військової діяльності Росії на кордоні України.

Канцлер Німеччини закликав Росію вжити негайних заходів для зниження напруженості.

«Ми готові до серйозного діалогу з Росією з питань європейської безпеки», – сказав Шольц на пресконференції після зустрічі з Зеленським.

Очікується, що Шольц і Путін також обговорять «Північний потік-2», газопровід, побудований для доставки природного газу з Росії до Німеччини, який очікує остаточного схвалення німецьких регуляторних органів.

За оцінкою США, станом на 13 лютого кількість російських військ поблизу України зросла зі 100 000 до 130 000 військових.​

Група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів напередодні заявила, що підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.