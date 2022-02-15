Держдепартамент США про заяви Росії щодо готовності до діалогу: потрібна деескалація

У Державному департаменті США у відповідь на заяви Москви про готовність до подальшого діалогу щодо так званих «гарантій безпеки» для Росії наголосили на необхідності деескалації.

«Ми побачили ці коментарі, чого ми не побачили, то це ознак деескалації. Ми не побачили жодних відчутних, жодних реальних ознак деескалації. Ми були послідовними в тому, що хочемо йти шляхом дипломатії. Ми хочемо вирішити це через діалог, дипломатію, комунікацію. Ми сподіваємося, що росіяни виявлять подібну готовність. Але ми також сказали, що для успіху дипломатії і діалогу вони мають відбуватися в контексті деескалації. А ми не побачили нічого схожого на деескалацію», – заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс на брифінгу 14 лютого.

Так він прокоментував заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який напередодні на зустрічі з Путіним заявив, що «шанси на домовленості є».

Також, за його словами, США не вважають, що президент Росії Володимир Путін вже ухвалив рішення щодо нового вторгнення в Україну, і вірять, що «ще залишається вікно для вирішення цієї проблеми шляхом діалогу й дипломатії».

Про готовність Путіна продовжувати переговори в інтерв’ю CNN також заявив його речник Дмитро Пєсков.

За оцінкою США, станом на 13 лютого кількість російських військ поблизу України зросла зі 100 000 до 130 000 військових.

Група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів напередодні заявила, що підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.

Раніше офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.