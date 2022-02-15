Резніков не вірить у можливість захоплення Києва: до нього «просто ніхто не дійде»

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про малоймовірність захоплення Києва у разі загострення ситуації на кордоні.

«Відверто скажу – не вірю. Я прошу не забувати, що у нас тисячі кілометрів із Білоруссю, з яких приблизно 750 км – це болота і хащі. Тому не просто у кожному місці перетнути цей кордон. Всього є лише 250 км із Білоруссю, де можна легко подолати кордон, і вони перебувають не над Києвом, а ближче до польського кордону», – сказав міністр в ефірі телеканалу ICTV ввечері 14 лютого.

«Навіть з точки зору географії – це дуже складна історія: атакувати з півночі Київ. По-друге, до Києва ще треба дійти – це майже 200 км. У нас система оборони побудована у такий спосіб, що ми готові до відсічі, і до Києва просто ніхто не дійде. Я вже не кажу про спроможність 4-х мільйонного Києва себе захищати», – додав він.

Міністр оборони запевнив у готовності Збройних сил протидіяти агресії, якщо Росія повторно нападе на Україну.

«Якщо хтось каже, що Київ буде захоплений або впаде за декілька діб, то це буде величезна помилка. Я пропоную такі апокаліптичні сценарії навіть не розглядати – це нісенітниця. Вибачте ті, хто так говорить, навіть якщо це наші поважні стратегічні партнери», – заявив Резніков.

За оцінкою США, станом на 13 лютого кількість російських військ поблизу України зросла зі 100 000 до 130 000 військових.

11 лютого міська влада Києва затвердила план евакуації населення.

Група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів напередодні заявила, що підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.

Раніше офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.