Кремль: Путін готовий до переговорів щодо «гарантій безпеки»

Президент Росії Володимир Путін готовий вести переговори щодо ситуації навколо України і щодо «гарантій безпеки» для Москви, заявив американському телеканалу CNN його речник Дмитро Пєсков.

«По-перше, президент Путін завжди вимагав переговорів і дипломатії. І фактично він ініціював питання гарантій безпеки для Росії. Україна – лише частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії і, звичайно, президент Путін, готовий вести переговори», – сказав Пєсков.

У Державному департаменті напередодні заявили, що США не вважають, що Путін вже ухвалив рішення щодо нового вторгнення в Україну, і закликали Росію до деескалації.

За оцінкою США, станом на 13 лютого кількість російських військ поблизу України зросла зі 100 000 до 130 000 військових.

Група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів напередодні заявила, що підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.

Раніше офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.