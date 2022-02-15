Чехія готується в разі потреби прийняти біженців з України – прем’єр

Чехія готується до різних ймовірних сценаріїв розвитку подій, враховуючи напруженість довкола України, зокрема, надати допомогу біженцям з України, заявив чеський прем’єр-міністр Петр Фіала.

«Чехія готова до різної кількості біженців, які б у випадку ескалації конфлікту могли прибути з України», – зазначив Фіала у виступі, оприлюдненому на сторінці уряду в фейсбуці.

Водночас він наголосив, що не втрачає надії на те, що до такої ситуації не дійде і що конфлікт все ж вдасться вирішити дипломатичним шляхом. «Ми віримо, що дипломатичні переговори триватимуть далі й що ситуація врешті буде вирішена мирним шляхом», – заявив прем’єр після засідання Ради безпеки Чехії.

Питаннями допомоги Україні займалось також чеське Міністерство внутрішніх справ. Йшлося, як повідомляють ЗМІ, про координацію співпраці з Міністерством оборони і Міністерством закордонних справ у питаннях підтримки Україні, а також про надання допомоги можливим біженцям з України в разі зростання міграційних процесів.

Зокрема, йдеться про спільний захист словацько-українського кордону в разі ескалації російсько-українського конфлікту й можливого напливу українських біженців.

При цьому дипломатичні представництва Чехії в Україні – посольство в Києві й Генеральне консульство у Львові свою роботу продовжують.

Напередодні міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що його країна готується до різних сценаріїв, зокрема і до можливої хвилі біженців з України на тлі загострення ситуації довкола українського кордону і накопичення там російських сил.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

За оцінкою США, станом на 13 лютого кількість російських військ поблизу України зросла зі 100 000 до 130 000 військових.

Група дослідників Conflict Intelligence Team на основі своїх спостережень за зосередженням російських військ біля українських кордонів напередодні заявила, що підготовка російських військ до можливої операції проти України практично завершена або буде завершена впродовж найближчих днів.

Раніше офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.