Польща готується до можливої хвилі біженців з України – міністр

Польща готується до можливої хвилі біженців з України на тлі загострення ситуації довкола українського кордону і накопичення там російських сил, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

За його словами, це один із «різних сценаріїв», до яких готується країна.

«Очевидно, що ми готуємося до різних сценаріїв у зв’язку з ситуацією в Україні. Один із них – робота воєводств(воєводство – адміністративна одиниця – ред.), пов’язана з можливим напливом біженців з України, які через можливий конфлікт можуть шукати притулку в нашій країні», – написав міністр у твітері 13 лютого.

Як пише інтертет-видання Onet Wiadomości, з неофіційних джерел відомо, що Константи Радзівілл – голова найбільшого в Польщі Мазовєцького воєводства, ще 9 лютого звернувся до керівників міст із тим, щоб «ретельно проаналізувати і вказати перелік об’єктів, які можуть бути призначені для можливого розселення іноземців».

Такими об’єктами, вважає Константи Радзівілл, можуть стати центри відпочинку, костели, готелі, спортивні й торговельні зали.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

13 лютого президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови запросив президента США Джо Байдена в найближчі дні відвідати Україну.

«Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації», – заявив Зеленський за підсумками телефонної розмови із президентом США.

Пресслужба українського президента зазначила, що Зеленський наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки Україні.