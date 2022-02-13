Навіщо Путіну прямі переговори України з угрупованнями «ДНР»/«ЛНР»?

(Рубрика «Точка зору»)

Чергові переговори радників лідерів країн «нормандського формату» завершилися без будь-яких конкретних результатів. Особливих ілюзій про те, що до результатів приведуть нові зустрічі, в мене немає. Адже головна вимога Росії, яку озвучив заступник голови адміністрації російського президента Дмитро Козак, залишається незмінною: українське керівництво має розпочати прямі переговори з керівниками так званих «народних республік» (угруповань «ДНР»/»ЛНР»). Козак говорить про це практично на кожній зустрічі.

Більше того, тема прямих контактів із представниками цих угруповань – головна тема його «дипломатичної активності» з першого дня його роботи на українському напрямі. Варто нагадати, що саме Дмитро Козак був ініціатором створення консультативної ради, в якій представники України та «народних республік» спілкувалися б між собою, а Росія, Німеччина та Франція були б посередниками. Ця ініціатива, яку спочатку підтримав голова президентського офісу Андрій Єрмак, спричинила один із перших серйозних скандалів часів президента Володимира Зеленського і була відкинута західними союзниками України.

Але Козак від своїх підходів не відмовився. І зрозуміло, що він транслює не власну думку. Про необхідність прямих переговорів із «представниками Донбасу» постійно говорять і президент Росії Володимир Путін, і міністр закордонних справ Сергій Лавров та інші російські керівники. Це одна з головних російських вимог до України протягом останніх років. І це при тому, що в Мінських угодах, на які постійно посилаються у Кремлі, немає жодного роз'яснення щодо того, з якими саме представниками населення Донецької та Луганської областей потрібно вести діалог.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба резонно зауважив, що визначити учасників таких консультацій необхідно в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), тобто зробити це мають представники України, Росії та ОБСЄ. Але такий підхід Кремль категорично не влаштовує, оскільки нагадує, що Росія – сторона конфлікту. Сторона, а не посередник, як завжди намагаються доводити у Москві.

У Кремлі намагаються йти тим самим шляхом, яким йшли під час «врегулювання конфліктів» у Молдові та Грузії

Але, можливо, діалог навіть із представниками маріонеткових адміністрацій – шлях до деескалації та відновлення територіальної цілісності України? Навпаки, це – прямий шлях до консервації конфлікту. У Кремлі намагаються йти тим самим шляхом, яким йшли під час «врегулювання конфліктів» у Молдові та Грузії.

Ще за часів російського президента Бориса Єльцина першого президента Молдови Мірчу Снєгура схилили до прямих переговорів із придністровським лідером Ігорем Смирновим, а грузинського президента Едуарда Шеварнадзе – до переговорів із лідерами маріонеткових адміністрацій Абхазії та Південної Осетії. При цьому Росія, чиї збройні сили фактично забезпечували «самостійність» цих територій, намагалася виглядати посередником, чий головний інтерес – припинення конфліктів та відновлення територіальної цілісності Молдови та Грузії.

Росії потрібно, щоб сама Україна визнала, що на її території – внутрішній конфлікт, а Росія – посередник у цьому конфлікті

А тепер просте запитання: чи вдалося відновити цю територіальну цілісність? Навпаки. Самопроголошена Придністровська молдавська республіка давно вже перетворилася на «державу в державі», а її мешканців, які мають молдовські паспорти, масово звозять на виборчі дільниці для голосування за проросійських політиків. Жодні прямі контакти Тбілісі з адміністраціями в Абхазії та Південній Осетії не запобігли російському нападу на Грузію та подальшому визнанню незалежності грузинських автономій Росією.

Росії потрібно лише одне – щоб сама Україна визнала, що на її території – внутрішній конфлікт, а Росія – посередник у цьому конфлікті. Це відкриє можливості для лобіювання скасування санкцій проти Росії, створить умови для дестабілізації в Україні та перетворить окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) на такі самі «держави у державі», якими стали Придністров'я чи Абхазія. З однією лише відмінністю: з окупованої частини Донбасу продовжать стріляти.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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