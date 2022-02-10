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Політика

«Нормандський формат»: переговори Єрмака і Козака щодо Донбасу

Радники лідерів «нормандської четвірки» сьогодні, 10 лютого, проводять переговори у Берліні. Представники України, Росії, Німеччини і Франції обговорюють врегулювання конфлікту на Донбасі. Коментарі учасників переговорів дивіться у програмі «Свобода Live на каналі Радіо Свобода.

  • Попередня зустріч відбулася у Парижі 26 січня 2022 року.
  • Після неї учасник переговорів від України Андрій Єрмака заявив про «реанімацію «нормандського формату».
  • Натомість представник Росії Дмитро Козак назвав тодішню зустріч «непростою» і заявив, що її основною метою була «інвентаризація різних прочитань Мінських угод».
  • Сторони домовилися провести внутрішньодержавні консультації і знову зустрітися у Берліні.
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