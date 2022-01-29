Росія цілеспрямовано вбиває – Гармаш

«Нормандський формат» реанімувався, як стверджував після зустрічі цього тижня в Парижі глава Офісу президента України Андрій Єрмак? Відкликання з Верховної Ради законопроекту про «перехідний період», «дані» німецьких ЗМІ про нібито готовність Києва почати «прямий діалог з Донецьком і Луганськом» – такою може бути ціна «реанімації» та «відведення» російських військ? І саме з цим пов’язана примирлива риторика «правої руки» Путіна щодо України Дмитра Козака за підсумками паризької зустрічі? Члени «Нормандського формату» Німеччина і Франція підтримують або зливають Україну? Як загалом оцінити відповідь Заходу на ультиматум Путіна стосовно «нерозширення» НАТО? На ці та інші запитання відповів в ексклюзивному Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода учасник переговорів з урегулювання на Донбасі Сергій Гармаш.