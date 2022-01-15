Якщо Путін піде на Полтаву – там і поляже – Чалий

На його думку, країни Заходу мають діяти на випередження. Що може стати приводом для повномасштабної війни? Чому росіяни не хочуть, щоб США постачали озброєння Україні? Як веде переговори «срібляста лисиця» Держдепу? В чому переваги НАТО+ ? Чи залишать російські війська Казахстан? Про це, а ще про символізм російського кулака, лайливий радянський словник в «Суботньому інтерв’ю» Валерія Чалого для Радіо Свобода.