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Суботнє інтерв'ю

Якщо Путін піде на Полтаву – там і поляже – Чалий

Якщо Путін піде на Полтаву – там і поляже – Чалий
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Якщо Путін піде на Полтаву – там і поляже – Чалий

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На російські нахабні заяви щоразу має бути відповідь у вигляді санкцій, вважає дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий.

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На його думку, країни Заходу мають діяти на випередження. Що може стати приводом для повномасштабної війни? Чому росіяни не хочуть, щоб США постачали озброєння Україні? Як веде переговори «срібляста лисиця» Держдепу? В чому переваги НАТО+ ? Чи залишать російські війська Казахстан? Про це, а ще про символізм російського кулака, лайливий радянський словник в «Суботньому інтерв’ю» Валерія Чалого для Радіо Свобода.

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