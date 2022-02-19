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Суботнє інтерв'ю

«Росія не відвела війська, ми готуємось» – начальник штабу Сил тероборони ЗСУ

«Росія не відвела війська, ми готуємось» – начальник штабу Сил тероборони ЗСУ
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«Росія не відвела війська, ми готуємось» – начальник штабу Сил тероборони ЗСУ

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Сили тероборони – наймолодший вид військ у збройних силах України. Їх почали створювати менше, як два місяці тому. До лав тероборони планують залучити мільйони українців.

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Які ж задачі ставлять перед Силами тероборони ЗСУ? Чи готові Сили тероборони до можливого нападу Росії? Чому на тренуваннях використовували автомати з дерева? Як тероборона допоможе цивільному населенню у критичній ситуації? Коли підрозділи тероборони повністю укомплектують? Яку зброю зможуть використовувати? На ці та інші питання у програмі «Суботнє інтерв'ю» відповів Начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ полковник Сергій Собко, Герой України, учасник рейду тилами супротивника біля російського кордону у 2014 році.

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