Які ж задачі ставлять перед Силами тероборони ЗСУ? Чи готові Сили тероборони до можливого нападу Росії? Чому на тренуваннях використовували автомати з дерева? Як тероборона допоможе цивільному населенню у критичній ситуації? Коли підрозділи тероборони повністю укомплектують? Яку зброю зможуть використовувати? На ці та інші питання у програмі «Суботнє інтерв'ю» відповів Начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ полковник Сергій Собко, Герой України, учасник рейду тилами супротивника біля російського кордону у 2014 році.
«Росія не відвела війська, ми готуємось» – начальник штабу Сил тероборони ЗСУ
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