В Одесі пройшов марш єдності

Близько двох тисяч одеситів взяли участь у Марші Єдності – колона пройшла від Соборної площі до Потьомкінських сходів. На завершення акції учасники розгорнули більш як стометровий прапор України на сходинках. За словами одної з організаторок акції Наталі Михайленко, одесити вийшли разом на вулиці, щоб відчути підтримку одне одного та продемонструвати єдність.

«Політичні та інші організації вийшли і об’єднались, щоб продемонструвати що ми єдині, що ми не віддамо Україну нікому. Дуже багато організацій беруть участь – і Національний корпус, і Український інститут національної памʼяті, і багато інших. Ми могли багато років не спілкуватись, але зараз це вже не важливо», – заявила Михайленко.

Такі масові заходи без політичної символіки давно не проводилися, говорить Радіо Свобода експерт Національного інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко, сержант оперативного резерву ДПСУ.

«Зараз є найбільший ризик повномасштабного вторгнення. Війна триває 8 років і, на жаль, можливо люди вже занадто спокійно до цього ставляться. Але сьогодні є справжня загроза, і суспільство демонструє, що є достатньо людей, щоб боронити державу, крім того, це морально підтримує – є багато російських інформаційних атак, що посилюють протистояння між людьми», – заявив він.

Колона пройшла центром міста по Дерибасівській та Приморському бульвару, вигукуючи «Слава Україні», «Слава Героям Небесної сотні» та інші гасла. Активну участь в марші взяла білоруська громада Одеси – група білорусів пронесла свій національний прапор та заявила про підтримку України за умов можливого великомасштабного вторгнення. Також у колоні пройшли військові курсанти, учасники АТО, військові капелани, переселенці та інші. Поліція нарахувала близько двох тисяч учасників маршу.