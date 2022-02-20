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Новини | Події

Вибух у Донецьку: проєкт Радіо Донбас.Реалії встановив точне місце

Зона, де стався потужний вибух

Потужний вибух, який стався в Донецьку близько 12:00 (за Києвом), був зафіксований у цьому квадраті на південній околиці Донецька (дивіться скріншот під заголовком)

Це ж місце у більшому масштабі виглядає так.

Проєкт Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії зʼясував це, привʼязавши відео очевидця, поширене в телеграмі, з картою місцевості. Ось ця точка на карті.

Це район Донецького моря. Поруч розташований цвинтар, на якому ховали так званих «героїв російської весни» – «Гіві», «Моторолу» та ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка.

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