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У Москві поліція затримала двох правозахисників за пікети проти війни з Україною

Затримання 80-річного Лева Пономарьова, Москва, Росія, 20 лютого 2022 року

Поліція у столиці Росії Москві затримала 20 лютого правозахисників Лева Пономарьова та Юрія Самодурова. Вони вийшли на Пушкінську площу із одиночними пікетами проти війни з Україною. Про це повідомляє SOTA.

Незадовго до затримання правозахисників з одиночним пікетом на Пушкінську площу з плакатом «Російські письменники за російський Донбас» вийшов член Спілки письменників поет Олексій Шолохов. У нього перевірили документи, але не затримували.

З одиночним пікетом проти війни з Україною також вийшов активіст Максим Тихонов у Саратові, повідомляє SOTA.

З осені минулого року США заявляють про концентрацію російських військових біля кордонів України. Країни Заходу говорять про реальну загрозу російського нападу та вказують на накопичення контингенту чисельністю близько 150 тисяч осіб. Москва плани вторгнення заперечує, але залишає війська біля кордонів України.

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