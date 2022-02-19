Посольство Великої Британії в Україні тимчасово переїхало до Львова

Посольство Великої Британії через загрозу російського вторгнення тимчасово переїхало з Києва до Львова, повідомило міністерство закордонних справ Сполученого Королівства.

«Співробітники Посольства працюватимуть з офісу посольства Великої Британії у Львові», – ідеться в повідомленні.

Про початок роботи британського посольства у Львові 19 лютого заявила і посол в Україні Мелінда Сіммонс.

«Маю намір повернутися до Києва якомога швидше», – написала Сіммонс у твітері.

Державний департамент США 24 січня віддав розпорядження сім’ям дипломатів, які працюють в американському посольстві, залишити Україну через загрозу військових дій із боку Росії. З цієї причини дипломати рекомендували громадянам США відмовитися від поїздок до країни.

Евакуацію дипломатів чи членів їхніх родин оголосили ще кілька країн, зокрема Велика Британія, Канада, Німеччина, Австралія.

Раніше про тимчасове перенесення роботи посольств із Києва до Львова заявили дипломати США, Канади та Австралії. Ці країни, а також десятки інших держав закликали своїх громадян залишити Україну, поки немає ускладнень у перетині кордону чи в авіасполученні.