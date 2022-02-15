«Сподіваємось швидко повернутися до Києва» – тимчасова повірена у справах США про переїзд до Львова

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у Львові 15 лютого, коментуючи переїзд основної групи американських дипломатів з Києва до Львова, висловила сподівання, що таке перебування тут – тимчасове.

«Наша група дипломатів продовжуватиме роботу, щоб допомогти Украіні боротися з російською агресією. Продовжуватимемо роботу у всіх сферах взаємин між США і Україною. Цей переїзд тимчасовий і ми сподіваємося швидко повернутися до Києва.

Ми наполегливо закликаємо Росію провести деескалацію її ворожих дій і погроз проти України. Саме через таку поведінку Росії і що вона накопичила на кордоні з Україною понад сотню тисяч військовослужбовців, саме це спричинило наш переїзд. Саме це накопичення російських військ на кордоні з Україною, яке відбувається з дуже агресивною риторикою щодо України, саме через ці причини закликаємо всіх громадян США виїхати з України будь-яким способом», – заявила Крістіна Квін.

Посольство співпрацюватиме з українським урядом в Києві і місцевою владою, додала вона.

Крістіна Квін сьогодні зустрічається з представниками влади Львова, передає кореспондент Радіо Свобода.

Напередодні Держдепартамент США підтвердив, що Сполучені Штати закривають посольство США в Києві та «тимчасово переміщують» частину дипломатичного персоналу в Україні до Львова «через різке прискорення нарощування російських сил».

Раніше про тимчасове перенесення роботи посольств із Києва до Львова заявили дипломати Канади та Австралії. Ці країни, а також десятки інших держав закликали своїх громадян залишити Україну, поки немає ускладнень у перетині кордону чи в авіасполученні.