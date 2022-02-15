Львів сьогодні: переїзд дипломатів, вивезення військових США і Канади з полігону, попит на нерухомість

ЛЬВІВ ‒ Посольства США, Канади, Австралії, Генконсульство Німеччини у Дніпрі тимчасово перевозять своїх працівників у Львів. Але на сьогодні невідомо, у якому форматі працюватимуть дипломатичні установи і впродовж якого терміну. Радіо Свобода зауважило автомобілі з дипломатичними номерами біля одного з готелів Львова. Водночас не лише окремі посольства покинули Київ, але й виїїхали військові інструктори зі США та Канади з Центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон), які тренували українських військових із 2015 року.

Через загрозу нового вторгнення Росії в Україну у Львові активізувався попит на ринку нерухомості.

Чи зросли ціни на житло і офісні приміщення? Чи можна безпечно почуватись у Львові? Як місцева влада реагує на ситуацію?

Жодне із посольств, які тимчасово переїхали у Львів, не повідомляє про подробиці роботи, не оприлюднює адреси. Однак ще кілька місяців тому дипломатичні установи моніторили ситуацію і шукали приміщення у Львові. Ймовірно, у Львів переїхала частина персоналу. Більшість послів залишаються у столиці. Про що окремі з них заявили. Кілька автомобілів із дипломатичними номерами були припарковані ще 14 лютого у центрі Львова біля одного з готелів.

Перебувають під охороною державних служб

«Посольства самостійно повідомлять адреси. Представники перебувають під охороною державних служб. Кожне посольство кілька місяців тому опрацьовувало варіанти переїзду і мають приміщення. Маємо почесних консулів у Львові, і вони якісно працюють з посольствами», ‒ повідомив мер Львова Андрій Садовий.

У Львові налічується близько 20 почесних консульств. Почесними консулами працюють політики, бізнесмени, колишні посадовці, бо такі волонтерські обов’язки є престижними, надають певні пріоритети. Звісно, що почесні консули є суттєвою допомогою для тих працівників посольств, які вирішили покинути столицю. Ніхто з почесних консулів ситуацію про переїзд персоналу посольств у Львів не коментує. Нідерланди планують відкрити центр екстреної допомоги у Львові для своїх громадян через загрозу повномасштабного нападу Росії. Тут нідерландці зможуть оформлювати всі необхідні документи для евакуації.

«Центр екстреної допомоги під нідерландським прапором створюють у Львові, найбільшому місті західної України, неподалік польського кордону. Нідерландці можуть приїхати туди за екстреними документами чи нагальною інформацією», – про це повідомив днями посол Нідерландів у Києві Йеннес де Мол.

Де саме цей центр працюватиме у Львові, теж невідомо.

Попит на нерухомість

Водночас інформація про те, що посольства окремих держав переїжджають із Києва у Львів, вплинула на ринок нерухомості у місті. Жителі Києва, східних і центральних регіонів України активно винаймають помешкання у Львові для своїх родин. Як розповіли Радіо Свобода керівники рієлторських компаній, цими днями мають численні дзвінки від клієнтів із проханнями про оренду житла. Перевозять сюди свої родини чиновники з різних міст. Орендують помешкання переважно на термін від двох тижнів до кількох місяців.

Ціни на нерухомість зросли

«Міграція зі сходу на захід країни триває з 2014 року. Є люди, які продали там квартири і купили у Львові. Вже у листопаді минулого року ринок нерухомості активізувався у Львові. Хоча цей період зазвичай спокійний. З огляду на те, що відбувалось, які новини були, 20% покупців були зі сходу країни. Зараз побільшало тих людей, які переїхали у Львів на 10 днів або довготривало. Ціни на нерухомість зросли. Добрих квартир, з якісним ремонтом, є обмаль. Це старий фонд і вартість оренди зросла, у порівнянні з осінню, на 7-10%», ‒ каже рієлторка зі Львова Тетяна Мурадова.

40% клієнтів, які орендували помешкання у Львові, причиною називають ймовірне вторгнення Росії в Україну. В останні дні активно почали шукати квартири для переїзду жителі прикордонних з Росією населених пунктів.

Пропозиції на ринку є

«Таких клієнтів побільшало. Мова йде про два-три місяці, тобто тимчасову оренду. Люди хочуть перевезти свою сім’ю у безпечне місце. Оскільки пропозиції на ринку є, тому це стримує різке зростання цін. Бо вони і так у Львові високі. Але якщо попит збільшуватиметься, то ціна ростиме. Сьогодні ринок не переживає пік. Ми зараз у плануваннях керуємося досвідом 2014 року. Тоді на початковому етапі ринок реагував загально- економічними маркерами. До фази гарячих дій у Донецьку не було активізації на ринку нерухомості, потім це вплинуло», ‒ говорить Віталій Ковтун, засновник агенства з нерухомості «Дуоком».

Попит на ринку нерухомості у Львові, зокрема, щодо оренди активізувався два тижні тому, за оцінками експертів. Сьогодні орендувати помешкання можна в середньому за 10 тисяч гривень.

Також є запит і на комерційну нерухомість. Але ціна залежить від багатьох чинників.

Обирають Львів

«Стратегічно, коли перед компанією є вибір, де планувати офіс, у Дніпрі чи Львові, то обирають Львів у плані довгострокової стратегії. Компанії з іноземним капіталом вивчають інформацію по Львову, швидше реагують і є більше запитів, але вони не масові», ‒ зауважив Віталій Ковтун.

За оцінками рієлторів, на ринку купівлі житла суттєвих змін не відбулось. Але прогнозують можливе зростання цін. Для прикладу, у 2014 році спостерігалось падіння цін на нерухомість через бойові дії на Донбасі, економічну кризу. Але шкала цін зі східних регіонів до західних відрізнялась.

Ціни будуть зростати

«Шкала падіння була від 60% до 5%. 60%, чим ближче до сходу країни. Львів втратив найменше, десь до 10%. Тиск падіння економіки зменшував ціну на нерухомість. Теперішня ситуація відрізняється, тому ціни на квартири будуть зростати на цьому етапі», ‒ наголосив Віталій Ковтун.

Чи безпечний Львів?

Факт переїзду частини працівників кількох дипломатичних установ у Львів для багатьох українців є свідченням, що Львів у нинішній ситуації є безпечним містом.

14 лютого керівники міста та області зібрались на спільну нараду з територіальної оборони і заявили, що діятимуть разом, закликали львів’ян до спокою. Але гарантувати того, що у Львові не відбудуться якісь провокації, звісно, не можуть.

Обговорили різні ризики

«Ми обговорили різні ризики, які можуть бути, а це можливі атаки на стратегічні об’єкти, газові підстанції, електричні, це об’єкти з забезпечення харчами, медикаментами, кров’ю. У 2020 році ми аналізували наявність місць у готелях, санаторіях, лікарнях, коли мова йшла про коронавірусну інфекцію, спілкуємося з головами територіальних громад, щоб у разі потреби прийняти біженців з інших регіонів, щоб ми могли розмістити людей», ‒ каже Радіо Свобода голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький.

У найближчі дні має відбутись позачергова сесія Львівської обласної ради, але виникли суперечки між обласної адміністрацією і радою про суму коштів, яку слід виділити на тероборону.

На позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій мова йшла, зокрема, про забезпечення міста водою і збільшення резерву крові у випадку надзвичайної ситуації, а саме: в умовах загрози вторгнення. Міська влада заявляє про те, що є тримісячні запаси медикаментів, перев’язувальних матеріалів, є запаси води.

Також у Львові готують приміщення для можливих біженців, посилюють охорону стратегічних об’єктів.

За інформацією Радіо Свобода, яку підтвердили кілька різних джерел, із Яворівського полігону виїхали військові інструктори зі США та Канади, але, кажуть, це тимчасовий крок. Майно і техніка залишились. Постійно від американських Збройних сил тут перебували близько 160 військових, які проводять тренінги.

Військовослужбовці з Литви залишились і продовжують тренувати українських бійців.

Торік у грудні на Яворівському полігоні розпочалась дев’ята ротація військовослужбовців Збройних сил США, нацгвардійців з Флориди. Навчання у рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи» натовські інструктори зі США, Канади, Литви, Польщі, Британії, Швеції, Норвегії розпочали для українських військовослужбовців у 2015 році.

Цими днями не спостерігається збільшення пасажиропотоку на українсько-польському кордоні.