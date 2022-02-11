Британія надає Україні лише оборонне озброєння, щоб Росія не змогла звинуватити Київ у нападі – посол Сіммонс

Кремль може влаштувати провокацію та інсценувати напад на свою територію – щоб не надавати Росії зайвих приводів для звинувачення України в агресивних діях, для Великої Британії важливо постачати Києву саме те озброєння, яке використовується для оборони. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Новітні протитанкові комплекси NLAW – основа військової допомоги Великої Британії Києву. Зараз Збройні сили України відпрацьовують використання гранатометів на навчаннях.

Запит саме на таку зброю надійшов від українських військових, зазначила Мелінда Сіммонс.

«Ми регулярно комунікуємо з Міністерством оборони України і те, що ми надаємо, відповідає їх запитам. У певних випадках їм вже не потрібне якесь обладнання, а в інших – питання полягає в тому, де його розмістити з географічної точки зору. Ми передали системи NLAW, тому що вони є оборонним обладнанням, це протитанкова система малої дальності», – розповіла посол.

За словами Мелінди Сіммонс, ракетні комплекси NLAW створені для захисту в разі наступу ворожої бронетехніки на територію країни.

«Вони не можуть вважатися Росією як зброя, з якою її можна атакувати», – зазначила Мелінда Сіммонс.

Вона додала: «Дуже важливо, враховуючи те, що протягом останніх кількох тижнів ми говоримо, що існує досить реалістична можливість, що Росія може інсценувати операцію «під чужим прапором», заявити, що Україна поводиться агресивно, і зайти під приводом захисту. Тому те, що ми надаємо системи NLAW, допоможе Україні краще себе захистити і не бути втягнутою в центр цього наративу».

Також Велика Британія відправила військову допомогу для загонів територіальної оборони.

8-9 лютого в Україну прибули британські літаки з військовим спорядженням – бронежилетами і шоломами.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.

Повністю розмову з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс читайте та дивіться на Радіо Свобода у понеділок, 14 лютого.