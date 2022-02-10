Британія розширила санкційне законодавство проти РФ через можливе вторгнення в Україну – Reuters

Великобританія розширила перелік пов’язаних з Росією осіб, які можуть опинитися під санкціями, якщо Кремль вирішить вторгнутися в Україну. Як передає агенція Reuters, 10 лютого британські парламентарії заявили, що розширене законодавство про санкції дозволить Лондону накладати більш жорстке покарання на наближених до влади Росії осіб та причетних до дестабілізації в Україні.

Законодавство передбачає право накладати санкції на людей, які беруть участь або були причетні до «дестабілізації в Україні чи підриву або загрозі територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України». Також під санкції потрапляють особи, причетні до «отримання вигоди чи підтримки уряду Росії» у разі вторгнення.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 10 лютого також заявив, що нарощування Росією військових сил біля кордонів України спровокувало найсерйознішу безпекову кризу в Європі за останні десятиліття.

У Москві 10 лютого відбулися переговори міністрів закордонних справ Росії та Великої Британії Сергія Лаврова та Ліз Трасс. На зустрічі з Лавровим Трасс заявила, що «війна стане лихом для російського та українського народів та для європейської безпеки». Лавров назвав зустріч «безпрецедентною» і при цьому сказав, що «ультиматуми, погрози, моралі» стосовно Росії – це шлях у нікуди.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля свого кордону з Україною, що викликає побоювання, що Москва може планувати нове вторгнення. Росія таке вторгнення заперечує.