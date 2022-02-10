«Війна стане лихом» – очільниця британського МЗС Лаврову

У Москві 10 лютого відбулися переговори міністрів закордонних справ Росії та Великої Британії Сергія Лаврова та Ліз Трасс. Британські офіційні особи впродовж останніх років дуже рідко відвідують Москву, відносини між країнами залишаються вкрай напруженими після справи про замах на Сергія та Юлію Скрипалів у Солсбері. Цьогорічна зустріч пройшла на тлі загострення ситуації навколо України. Британія та особисто Трасс виступають із вкрай жорсткими заявами щодо Росії, попереджаючи її про серйозні наслідки можливого збройного вторгнення в Україну.

На зустрічі з Лавровим Трасс заявила, що «війна стане лихом для російського та українського народів та для європейської безпеки». Лавров назвав зустріч «безпрецедентною» і при цьому сказав, що «ультиматуми, погрози, моралі» стосовно Росії – це шлях у нікуди.

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 10 лютого відвідує штаб-квартиру НАТО у Брюсселі. На пресконференції після зустрічі з ним генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що загроза російського вторгнення впродовж останніх днів ще більше зросла. Він сказав, що надіслав Сергію Лаврову листа з новими пропозиціями про переговори. У Москві це поки що не коментували.