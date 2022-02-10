Очільниця британського МЗС зустрінеться з російським колегою в Москві

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим у Москві 10 лютого на тлі нового раунду інтенсивної дипломатії, спрямованої на зниження напруженості поблизу кордонів України.

Після прибуття до російської столиці пізно ввечері 9 лютого Ліз Трасс написала в твітері: «Перебуваю в Москві, щоб зустрітися з міністром закордонних справ Лавровим і дати зрозуміти, що Росія має негайно вивести свої сили та поважати суверенітет України, або зазнає тяжких наслідків».

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також сьогодні має відвідати Варшаву та Брюссель для консультацій із президентом Польщі Анджеєм Дудою та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, а канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з лідерами країн Балтії в Берліні.

Поки європейські лідери обговорюють концентрацію російських військ поблизу кордонів України, Москва і Мінськ розпочали 10-денні спільні військові навчання, під час яких приблизно 30 тисяч російських солдатів перебуватимуть у Білорусі.

Україна 10 лютого також розпочала анонсовані раніше військові навчання у відповідь на російські маневри в сусідній Білорусі.

Росія заявляє, що не планує вторгнення в Україну, і критикує західних політиків та ЗМІ, які заявляють та пишуть про таку загрозу.