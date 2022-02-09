Ще одна партія військової допомоги від США прибула в Україну – Міноборони

До України у середу ввечері прибув ще один літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки, повідомив у твітері міністр оборони Олексій Резніков.

«Сьогодні «день відкритих дверей» у Борисполі. Відразу після дев’ятого літака зі Сполучених Штатів, прилетів десятий за ліком», – написав Резніков.

Раніше у середу міністр оборони повідомляв про партію військової допомоги, яка прибула зі США в Україну, а в ній – 80 тонн боєприпасів.

Крім того, із Великобританії було доставлено військове майно та спорядження для потреб сил територіальної оборони України, зокрема, бронежилети, шоломи тощо.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.