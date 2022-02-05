Канада відправила до України військову допомогу

Уряд Канади на тлі загрози російського вторгнення відправив до України військову допомогу, повідомило міністерство оборони Канади.

Літак C-177 Globemaster доставить до України бронежилети, лазерні далекоміри, металошукачі та засоби стеження. Допомогу супроводжують канадські військовослужбовці, які залишаться в України і будуть навчати українських військових користуватися обладнанням.

«Сьогоднішня допомога посилює підтримку України Канадою і допоможе Україні зберегти суверенітет і безпеку», – заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

У січні Канада оголосила про рішення щодо виділення 340 мільйонів доларів на негайну підтримку України та на продовження операції UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025, а також збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

За даними Міноборони України, з 2015 року канадські війська провели понад 600 курсів, навчаючи майже 33 тисяч українських військовослужбовців і представників сектору безпеки низці тактичних і передових військових навичок. Повідомляється, що уряд Канади також оголосив про створення оперативної групи на базі Global Affairs Canada для подальшої координації зусиль федеральних відомств у підтримці миру та безпеки в Україні.