Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Канада відправила до України військову допомогу

Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд заявила, що допомога сприятиме збереженню суверенітету України перед загрозою агресії Росії

Уряд Канади на тлі загрози російського вторгнення відправив до України військову допомогу, повідомило міністерство оборони Канади.

Літак C-177 Globemaster доставить до України бронежилети, лазерні далекоміри, металошукачі та засоби стеження. Допомогу супроводжують канадські військовослужбовці, які залишаться в України і будуть навчати українських військових користуватися обладнанням.

«Сьогоднішня допомога посилює підтримку України Канадою і допоможе Україні зберегти суверенітет і безпеку», – заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

У січні Канада оголосила про рішення щодо виділення 340 мільйонів доларів на негайну підтримку України та на продовження операції UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025, а також збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

За даними Міноборони України, з 2015 року канадські війська провели понад 600 курсів, навчаючи майже 33 тисяч українських військовослужбовців і представників сектору безпеки низці тактичних і передових військових навичок. Повідомляється, що уряд Канади також оголосив про створення оперативної групи на базі Global Affairs Canada для подальшої координації зусиль федеральних відомств у підтримці миру та безпеки в Україні.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG