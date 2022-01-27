Канада виділяє 340 млн дол на підтримку України – Міноборони

Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд, міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі приєдналися до прем’єр-міністра Джастіна Трюдо та віцепрем’єр-міністра Христії Фріланд і оголосили про рішення щодо виділення 340 мільйонів доларів на негайну підтримку України та на продовження операції UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025, а також збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

«Канада непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Канада стурбована і засуджує загрози Росії та військове нарощування в Україні та навколо неї. Канада залишається відданою дипломатичному розв’язанню і продовжує закликати Росію до деескалації та вступу до змістовного діалогу. Будь-яка подальша агресія з боку Росії матиме серйозні наслідки, і Канада продовжує співпрацювати з союзниками та партнерами над скоординованою відповіддю. Сьогоднішнє оголошення демонструє непохитну відданість Канади Україні та її народу через цей посилений внесок у допомогу у їх обороноздатності», – йдеться в офіційному повідомленні уряду Канади.

Ця посилена підтримка допоможе Україні зміцнити її безпеку та здатність захищатися від низки загроз, прокоментував міністр оборони України Олексій Резніков.

«Дякуємо канадському народу та Уряду за непохитну підтримку Збройних сил України у протистоянні російській загрозі. Обмін розвідувальною інформацією, допомога в проведенні кібероперацій та засоби індивідуального захисту значно посилять можливості українського війська у стримуванні агресора», – сказав Резніков.

За даними Міноборони України, з 2015 року канадські війська провели понад 600 курсів, навчаючи майже 33 тисяч українських військовослужбовців і представників сектору безпеки низці тактичних і передових військових навичок. Повідомляється, що уряд Канади також оголосив про створення оперативної групи на базі Global Affairs Canada для подальшої координації зусиль федеральних відомств у підтримці миру та безпеки в Україні.