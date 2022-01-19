Бен Воллес: Невиправдані страхи Путіна щодо НАТО приховують його амбіції стосовно України

(Рубрика «Точка зору»)

Пітер Дікінсон

Оскільки геополітична напруженість у Східній Європі продовжує наростати, британський міністр оборони Бен Воллес опублікував потужне есе, у якому розвінчує безглузді заяви Кремля про оточення НАТО та викриває тривожну етнонаціоналістичну реальність, яка стоїть за імперськими амбіціями президента Росії Володимира Путіна щодо України.

Нова стаття Бена Воллеса навряд чи могла би бути більш вчасною. Останніми місяцями Володимир Путін створив велику міжнародну кризу, згрупувавши потенційні сили вторгнення на українському кордоні, наполягаючи на різкому скороченні регіональної присутності НАТО. Якщо Захід відмовиться задовольнити його вимоги, російський лідер попередив про невизначену «військово-технічну» відповідь.

Воллес: брязкання зброєю Росії відображає викривлену інтерпретацію Путіним історії та його «незавершені амбіції щодо України»

У своєму есе міністр оборони Великої Британії зневажає «фальшиві» спроби Володимира Путіна зобразити НАТО як загрозу безпеці Росії. Він зазначає, що розширення альянсу після 1991 року не мало намір оточити Росію, а відображало «природну реакцію» нових держав-членів Центральної та Східної Європи, які побоювались «зловмисної діяльності і загроз» з боку Москви.

Воллес стверджує, що насправді нинішнє брязкання зброєю Росії відображає викривлену інтерпретацію Путіним історії та його «незавершені амбіції щодо України». Цей висновок ґрунтується на, мабуть, найавторитетнішому з усіх можливих джерел: власних словах Володимира Путіна.

Значна частина статті британського міністра присвячена детальному аналізу знаменного есе Путіна «Про історичну єдність росіян та українців», опублікованого у липні 2021 року.

Незважаючи на те, що цей видатний трактат широко визнаний як доказ постійної одержимості російського лідера Україною, Воллес може бути першим високопоставленим західним чиновником, який повністю усвідомив його страхітливі наслідки.

Воллес рішуче відкидає твердження правителя Кремля, що росіяни та українці є «одним народом»

«Ми всі повинні хвилюватися, – пише він, – бо те, що виходить з-під пера самого президента Путіна, – це есе з семи тисяч слів, яке ставить етнонаціоналізм в центр його амбіцій. Він дає спотворені й вибіркові міркування, щоб виправдати, у кращому випадку, підкорення України, а в гіршому – примусове приєднання цієї суверенної країни».

Воллес витрачає кілька абзаців, розкриваючи та розвінчуючи спроби Путіна спотворити історію Східної Європи, щоб узаконити свою імперську агресію проти України. Високопоставлений британський чиновник рішуче відкидає твердження правителя Кремля про те, що росіяни та українці є «одним народом», зазначаючи, що «Україна була окремою від Росії набагато довше в своїй історії, ніж коли-небудь була разом».

Колишній капітан відомого полку шотландської гвардії британської армії, Воллес добре усвідомлює смертельну силу слів, які використовуються як зброя війни. Він звинувачує Путіна в тому, що той «повністю ігнорує бажання громадян України, викликаючи той самий тип етнонаціоналізму, який існував у Європі протягом століть і все ще має потенціал пробудити ті самі руйнівні сили давньої ненависті».

Чітка стаття міністра оборони Британії – не єдиний його вагомий внесок до оборони України

«Якщо однієї холодної січневої чи лютневої ночі російські війська знову перетнуть суверенні кордони України, ігноруйте наративи про «солом’яну людину» та історії про агресію НАТО з «фальшивим прапором» і згадайте слова самого президента Росії в тому есе минулого літа, – підсумовує Воллес. – Запам’ятайте і запитайте себе, що це означає не лише для України, а й для всіх нас у Європі».

Чітка стаття міністра оборони Великої Британії – не єдиний його вагомий внесок до оборони України. 17 січня він також заявив про плани постачати Україні вкрай необхідну протитанкову зброю.

Воллес: «Українці – гордий народ, який буде стояти і боротися за свою країну, за демократію та за свободу»

Звертаючись до Палати громад у Вестмінстері, Воллес підтвердив, що рішення було ухвалено «у світлі дедалі більш загрозливої поведінки з боку Росії», і попередив, що Кремль може розраховувати на те, що заплатить високу ціну за будь-які нові наступи.

«Я бував в Україні п’ять разів із 2016 року і знаю, що українці – гордий народ, який буде стояти і боротися за свою країну, за демократію та за свободу, – прокоментував він. – Будь-яке вторгнення буде розглядатися не як «визволення», а як окупація, і я боюся, що це може призвести до величезних втрат з усіх боків».

Готовність Британії озброїти Україну різко контрастує з небажанням Німеччини надати Києву зброю, незважаючи на нещодавню зміну уряду в Берліні. Виступаючи 17 січня під час першого візиту в Україну з моменту призначення новим міністром закордонних справ Німеччини в грудні 2021 року, Анналена Бербок повторила відмову своєї країни надавати зброю Україні, посилаючись на «історичну відповідальність» не постачати жодної зброї в кризові зони.

Воллес чітко визнає імперські інстинкти і розуміє важливість протистояти Путіну, поки не стало надто пізно

Багатьох українців цей аргумент не вразив, і вони запитали, чому почуття «історичної відповідальності» Німеччини не поширюється на приблизно вісім мільйонів українців, убитих під час Другої світової війни.

Хоча почуття розчарування в Україні є відчутним у зв’язку з постійним небажанням міжнародної спільноти протистояти Кремлю, останні слова і вчинки Бена Воллеса були широко схвалені. Міністр оборони Великої Британії чітко визнає імперські інстинкти, що розпалюють нинішню кризу, і розуміє важливість протистояти Володимиру Путіну, поки не стало надто пізно.

Зараз багато хто в Києві сподіватиметься на таку ж визначеність і від інших західних лідерів.

Пітер Дікінсон – редактор розділу блогів про Україну UkraineAlert аналітичного центру «Атлантична рада» (Atlantic Council), США

Оригінал публікації – на сайті «Атлантичної ради»

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