Супутникові знімки Maxar Technologies показують збільшення кількості військової техніки Росії, розміщеної на полігонах у Єльні, Климовому, Клинцях і Погоновому. Крім цього, як показує спільне розслідування Радіо Свобода і Conflict Intelligence Team, частина російських військ, які мали їхати на спільні російсько-білоруські навчання «Союзна рішучість-2022», зупинилася на півдорозі, під Гомелем, у районі, що за 40 кілометрів від Чернігівської області України та за 90 – від Київської.
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