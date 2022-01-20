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Фотогалереї

Війська Росії біля кордону з Україною. Нові супутникові знімки (фотогалерея)

Супутникові знімки Maxar Technologies показують збільшення кількості військової техніки Росії, розміщеної на полігонах у Єльні, Климовому, Клинцях і Погоновому. Крім цього, як показує спільне розслідування Радіо Свобода і Conflict Intelligence Team, частина російських військ, які мали їхати на спільні російсько-білоруські навчання «Союзна рішучість-2022», зупинилася на півдорозі, під Гомелем, у районі, що за 40 кілометрів від Чернігівської області України та за 90 – від Київської.
Бойові з&#39;єднання і техніка в Єльні, Смоленська область, 19 січня 2022 року
1 Бойові з'єднання і техніка в Єльні, Смоленська область, 19 січня 2022 року
Танки і артилерійські установки в Єльні, Смоленська область, 19 січня 2022 року
2 Танки і артилерійські установки в Єльні, Смоленська область, 19 січня 2022 року
Намети та будівлі військового персоналу в Єльні, Смоленська область, 19 січня 2022 року
3 Намети та будівлі військового персоналу в Єльні, Смоленська область, 19 січня 2022 року
Військова техніка біля залізничної станції у Климовому (13 кілометрів від українського кордону), Брянська область, 19 січня 2022 року
4 Військова техніка біля залізничної станції у Климовому (13 кілометрів від українського кордону), Брянська область, 19 січня 2022 року
Броньована техніка та вантажівки у Климовому, 19 січня 2022 року
5 Броньована техніка та вантажівки у Климовому, 19 січня 2022 року
Супутникова зйомка військового обладнання та озброєнь у Климовому, Брянська область, 19 січня 2022 року
6 Супутникова зйомка військового обладнання та озброєнь у Климовому, Брянська область, 19 січня 2022 року
Загальний план полігону в Погоновому у Воронезькій області, 16 січня 2022 року
7 Загальний план полігону в Погоновому у Воронезькій області, 16 січня 2022 року
Розгортання з&#39;єднань і систем артилерійської підтримки на полігоні Погонове, Воронезька область, 16 січня 2022 року
8 Розгортання з'єднань і систем артилерійської підтримки на полігоні Погонове, Воронезька область, 16 січня 2022 року
Крупніший план танків та артилерії на полігоні в Погоновому, 16 січня 2022 року
9 Крупніший план танків та артилерії на полігоні в Погоновому, 16 січня 2022 року
Супутниковий знімок військової техніки у Клинцях, Брянська область, це фото зроблено раніше, ще&nbsp; 25 грудня 2021 року Читайте також:&nbsp;&laquo;Їдуть до України&raquo;. Рідні та друзі військових Росії про перекидання військ
10 Супутниковий знімок військової техніки у Клинцях, Брянська область, це фото зроблено раніше, ще  25 грудня 2021 року

Читайте також: «Їдуть до України». Рідні та друзі військових Росії про перекидання військ

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