«Їдуть до України». Рідні та друзі військових Росії про перекидання військ

Російські війська, які вже майже пів року, як перекидаються залізницею з регіонів Сибіру та Далекого Сходу на захід, перебувають вже за 40 кілометрів від російсько-українського кордону. Радіо Свобода і Conflict Intelligence Team у спільному розслідуванні розповідають, куди прибувають зі сходу Росії військові підрозділи, і що кажуть рідні солдатів та офіцерів, що вирушають у «відрядження», а також самі військові.

17 січня Олександр Лукашенко анонсував спільні російсько-білоруські навчання «Союзна рішучість-2022», які мають відбутися в лютому на території Білорусі.

Російська військова техніка, яку незалежні дослідники помічали на відеороликах у соцмережах, справді поступово прибуває до Білорусі – але лише частина її слідує до заявлених для навчань полігонів. Інша частина зупинилася на півдорозі, під Гомелем, у районі, який розташований лише за 40 кілометрів від Чернігівської області України та за 90 – від Київської.

У попередніх публікаціях, присвячених перекиданню військ, експерти Conflict Intelligence Team зазначали, що на той момент це перекидання не супроводжувалося масовим перевезенням особового складу – кількість пасажирських вагонів у військових ешелонах приблизно відповідала кількості військових, які потрібні для обслуговування техніки, що перевозиться, та охорони полігонів.

За останній тиждень у тіктоці з'явилося кілька нових відео, зокрема знятих під час проїзду ешелонів через Хабаровськ та Єврейську автономну область. Записи відрізняє від інших те, що вони стали дуже популярними у цій соцмережі та зібрали сотні коментарів. Практично в кожному другому з них родичі та друзі контрактників пишуть про їхнє відправлення «у відрядження» та «на навчання». Більшість повідомляє про те, що пунктом призначення є «Білорусь», інші пишуть, що їхніх знайомих та рідних відправили «в Україну» або «на український кордон».

З коментарів ясно, що багато матерів і дружин військовослужбовців стурбовані долею своїх рідних: десятки людей, які пишуть про відправку своїх близьких на захід, не приховують, що побоюються початку більшої війни Росії з Україною. Це занепокоєння можна зрозуміти: у 2014 році багато військовослужбовців, які приїжджали на Донбас, дізнавалися про те, що перебувають не на «навчаннях», в останній момент.

Коментарі можуть бути лише непрямим свідченням на користь версії про відправку військових «в Україну» або для «війни з Україною» – жителі Хабаровська, Біробіджану, Владивостоку та інших російських міст, в яких у сім'ях є військові, так само дивляться телевізор та обговорюють новини як і будь-які інші люди. Багато коментаторів, включаючи тих, хто посилається на інформацію від командирів підрозділів, пишуть про відправку не в Україну як таку, а на «український кордон» – що не суперечить версії про «білоруські навчання».

Радіо Свобода та Conflict Intelligence Team зіставили дані з коментарів та відомості, отримані з листування з їхніми авторами, з іншими свідченнями надсилання російських військових підрозділів, знайдених раніше у відкритих джерелах.

Із Забайкалля до Бреста – за 11 днів

18 січня дружина одного з військовослужбовців написала кореспондентові Радіо Свобода, що ешелон, з яким 7 січня виїхав із міста Борзя Забайкальського краю її чоловік, перебуває вже у білоруському Бресті. Шлях із Забайкалля до Бреста, таким чином, потяг подолав лише за 11 днів.

У профілі цього військового у соціальній мережі «ВКонтакте», який знайшло Радіо Свобода, зазначено, що з 2014 року він служить у військовій частині 06705, яка належить до 36-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади.

Користувачка тіктоку з міста Завітинськ Амурської області, яка написала в коментарі, що її єдиний син їде «у відрядження на кордон Росії», уточнила у листуванні з Радіо Свобода, що військові ешелони вирушали туди три дні поспіль – з 9 по 11 січня. Їхнє прибуття «під Брянськ», за її словами, очікується до кінця місяця:

Повернення «бойових бурятів»

Коментарі в тіктоці активно залишають і самі контрактники, які їдуть в ешелонах, що потрапили на відео, на захід. Деякі з них, як випливає з їхніх профілів та постів, служать у підрозділах згадуваної у зв'язку зі стягуванням Росією військ до українського кордону 5-ї окремої танкової бригади – це ті самі «бойові буряти Путіна», які «прославилися» у 2014–2015 роках участю у війні на Донбасі.

Зокрема, на захід їдуть військовослужбовці 64-ї мотострілецької бригади із Млечника Хабаровського краю. У 2015 році їх також уже перекидали за тисячі кілометрів від місця дислокації – до Ростовської області.

Як розповіла Радіо Свобода ще один із коментаторів посту в тіктоці, її чоловік служить танкістом у 69-й окремій козачій бригаді прикриття, дислокованій у селі Бабстове Єврейської автономної області.

Радіо Свобода також вдалося встановити, що у складі сил, що перевозяться на захід, є військовослужбовці 14-ї окремої гвардійської інженерної бригади, дислокованої в Хабаровському краї.

Ще один цікавий коментар зі словами «завтра вантаження у нас» був залишений користувачем, який у своєму акаунті виклав відео людей, які стоять біля танків Т-72Б зразка 1985 року. З іншого запису в тіктоці цього ж користувача випливає, що йдеться про 114-й гвардійський мотострілецький полк, дислокований в Уссурійську.

Спецназ «для показухи»

Одним із необхідних елементів масштабних навчань (або війни, особливо якщо є потреба утримувати під контролем населені пункти) є військова поліція. Як випливає з коментарів у тіктоці, її службовці також вирушають із ешелонами у західному напрямку.

«На навчання до Білорусі» перекидають і спецназ. На наше повідомлення відповіла жінка, яка раніше написала у коментарях під відео з військовим ешелоном про від'їзд чоловіка у «відрядження». Вона повідомила, що це не перша його «вилазка» «з Росії» – втім, вона стверджує, що країну він насправді не покидав, а їздив «для показухи» на кордон із Україною:

Ми знайшли профіль цієї жінки у «ВКонтакті», а через нього – профіль її чоловіка, який викладав у себе на сторінці фото парадної побудови «блакитних беретів» на Червоній площі. Місце проживання жінки – Хабаровськ. Можна припустити, що її чоловік служить у 14-й окремій бригаді спецназу (раніше такі бригади називалися «бригадами спецназу ГРУ»): бригади спецназу мають форму ВДВ.

Аналітикам CIT вдалося також знайти в інтернеті відеозаписи з вантаженням та перевезенням техніки, типового для підрозділів спецназу (наприклад, із бронеавтомобілями «Тигр»). Частина відеозаписів була знята при завантаженні в Хабаровську, частина – вже по шляху руху поїзда в Сибіру:

«Спершу до Москви, потім до України»

Дівчина з Владивостока у коментарях під одним із відео в тіктоці висловила впевненість, що її хлопець їде «не на вчення». На уточнююче запитання Радіо Свобода, вона відповіла, що молоду людину відправляють «в Україну», не сказавши, звідки у неї така інформація. Надалі вона уточнила, що він служить у «десантно-штурмовому батальйоні», і в одному з наступних повідомлень підтвердила наше припущення, що йдеться про 155-у окрему бригаду морської піхоти.

Як нагадують аналітики CIT, морська піхота також брала участь у війні з Україною у 2014–2015 роках – наприклад, 61-а окрема бригада морської піхоти Північного флоту. Про те, що Тихоокеанський флот ВМФ Росії, штаб якого розташований у Владивостоці, залучив 155-у окрему бригаду морської піхоти до перекидання зі сходу на захід, свідчать й інші знайдені CIT коментарі в тіктоці.

«Техніка заводиться через один раз»

Швидко перекинути з Далекого Сходу до Білорусі чи до західних кордонів Росії велику кількість особового складу – непросте завдання, якщо вирішувати його лише з допомогою залізничного транспорту.

Деякі коментарі вказують на те, що військових відправлятимуть літаками (під час нещодавньої операції в Казахстані російська армія показала, що може успішно впоратися з цим). Радіо Свобода не вдалося знайти незалежних підтверджень використання авіації під час перекидання військ із Далекого Сходу до українських кордонів або до Білорусі.

На повідомлення Радіо Свобода відгукнувся також один із військовослужбовців, який прямо зараз, як випливає з його коментаря, уже понад тиждень їде у військовому ешелоні з Далекого Сходу на захід. Він розповів, що половина техніки, що перевозиться, «заводиться через раз», а мета «відрядження» – «постояти для понтів».

У листуванні з журналістом Радіо Свобода молодик уточнив, що служить у 38-й окремій мотострілецькій бригаді в селищі Катеринославка Амурської області, звідки, як зафіксували в CIT, за останній місяць було відправлено кілька ешелонів, що потрапили на відео. У їхньому складі можна відзначити реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град», які також застосовувалися у російсько-українській війні у 2014–2015 роках.

За словами нашого співрозмовника, «плюсів» від відрядження два: йому та його товаришам видали нове обмундирування та автомати Калашникова АК-12 (зразка 2012 року) замість АК-74 (зразка 1974 року).

Отримана Радіо Свобода та Conflict Intelligence Team інформація свідчить про те, що в останні місяці з Далекого Сходу на захід (на терени Росії чи Білорусі) перекидаються частини, без яких важко уявити повномасштабну військову операцію: військова поліція, десант, спецназ. Ці війська брали участь і в активній фазі російсько-українського конфлікту в 2014–2015 роках.

У коментарях під відео також часто зустрічаються фрази, що свідчать про чисельність військовослужбовців, яких відправляють: «700 осіб», «майже всі контрактники», «сотні солдатів». Крім того, спільні російсько-білоруські навчання, заявлені на період з 10 по 20 лютого, тоді як у більшості коментарів рідні та близькі військових пишуть, що відрядження триватиме 6–9 місяців.

Як пишуть у своїй частині цього розслідування аналітики CIT, це говорить про те, що щонайменше з деяких з'єднань Східного військового округу до кордонів з Україною перекидають значну частину особового складу, а не лише техніку – і що підрозділи, що перекидаються, можуть затриматися в Білорусі та/чи заході Росії порівняно тривалий термін.

Оригінал публікації – на сайті Російської редакції Радіо Свобода