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США мають намір продовжити військову допомогу Україні найближчими тижнями – Блінкен

Якщо Росія відновить свою агресію, США надасть додаткову допомогу, переконує державний секретар США Ентоні Блінкен (л)

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати мають намір продовжити військову допомогу Україні найближчими тижнями. Про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою пресконференції у середу в Києві.

«Ви знаєте, що ми надали оборонну допомогу в галузі безпеки Україні та продовжуємо надавати її... Я не зупинятимусь на всіх деталях цієї допомоги, але хочу зазначити, що ми надали допомоги в галузі безпеки Україні за останній рік більше, ніж будь-якій інший країні, починаючи з 2014 року. За останні кілька тижнів ми надали таку допомогу та запланували допомогу протягом наступних кількох тижнів», – сказав Блінкен.

Він додав: якщо Росія відновить свою агресію, США надасть додаткову допомогу.

«Якщо Росія доведе до кінця будь-який агресивний намір і поновить свою агресію, аби вторгнутися в Україну, ми надамо Україні додаткові матеріали, окрім тих, що вже перебувають у процесі поставок, і які у подальшому потрібні для захисту України», – сказав держсекретар США.

Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з візитом в Україні. На зустрічах з офіційними особами держави він засвідчив підтримку України з боку США.

З Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії. А 21 січня проведе зустріч із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Нещодавно відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

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