США мають намір продовжити військову допомогу Україні найближчими тижнями – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Сполучені Штати мають намір продовжити військову допомогу Україні найближчими тижнями. Про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою пресконференції у середу в Києві.

«Ви знаєте, що ми надали оборонну допомогу в галузі безпеки Україні та продовжуємо надавати її... Я не зупинятимусь на всіх деталях цієї допомоги, але хочу зазначити, що ми надали допомоги в галузі безпеки Україні за останній рік більше, ніж будь-якій інший країні, починаючи з 2014 року. За останні кілька тижнів ми надали таку допомогу та запланували допомогу протягом наступних кількох тижнів», – сказав Блінкен.

Він додав: якщо Росія відновить свою агресію, США надасть додаткову допомогу.

«Якщо Росія доведе до кінця будь-який агресивний намір і поновить свою агресію, аби вторгнутися в Україну, ми надамо Україні додаткові матеріали, окрім тих, що вже перебувають у процесі поставок, і які у подальшому потрібні для захисту України», – сказав держсекретар США.

Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен перебуває з візитом в Україні. На зустрічах з офіційними особами держави він засвідчив підтримку України з боку США.

З Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії. А 21 січня проведе зустріч із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Нещодавно відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.