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Політика

«Зеленський стурбований зведенням політичних рахунків». Міжнародна реакція на справу Порошенка

П'ятий президент України Петро Порошенко виступає на акції його прихильників, які прибули до аеропорту «Київ» в Жулянах зустріти його. Київ, 17 січня 2022 року

Міжнародні експерти та оглядачі відреагували на останні події навколо кримінального провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка, якого українські правоохоронці підозрюють у державній зраді. Радіо Свобода оглянула реакції представників міжнародної спільноти в соціальних мережах. Оцінки політиків, аналітиків та публіцистів варіюються від більш поміркованих – із закликом згуртуватися перед обличчям агресії Росії, і до доволі різких – звинувачень у замовності справи.

У день повернення до Києва з закордонної поїздки п’ятого президента України, народного депутата і лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка, 17 січня, дипломат і колишній шведський прем’єр Карл Більд розмістив у твітері фото із натовпом прихильників політика в аеропорту «Київ» у Жулянах. І написав, що, на його думку, Володимир Зеленський має намір посадити політика під домашній арешт за звинуваченнями, «які є очевидно політичними». Шведський дипломат додав: «Це завдало б величезної шкоди

Представниця британського посольства в Україні Мелінда Сімонс, у свою чергу, закликала український політикум не відволікатися на поляризацію всередині країни. «Усім політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти російської агресії прямо зараз», – написала вона у твітері.

Більш різко напередодні, 16 січня, відреагував шведський дипломат і економіст Андерс Ослунд. Він звинуватив українську владу і бізнесмена Ігоря Коломойського в переслідуванні Порошенка. «Коломойський хоче помститися Порошенку за націоналізацію «Приватбанку» після того, як колишні власники відібрали у нього 5,5 млрд доларів», – вважає він.

Берлінський політичний експерт Сергій Сумленний вважає, що проти Порошенка «відкрито політично мотивоване кримінальне провадження» і припустив, що його можуть арештувати.

Схоже відреагував і Ян Бремер, американський політолог, який спеціалізується в ділянці зовнішньої політики США. У своєму дописі в соцмережі він наголосив, що нинішня ситуація – приклад того, як не треба керувати країною. «Президент України Зеленський, який зіткнувся з найсерйознішою зовнішньою загрозою за часи незалежності своєї країни, зосередився на арешті лідера опозиції Порошенка за фальшивими звинуваченнями», – йдеться в дописі експерта.

Кореспондентка іспанської агенції новин EFE Ольга Токарюк на своїй сторінці у твітері зауважила, що лідера політичної сили «Європейська солідарність» можуть арештувати у той час, як країну відвідує міністерка закордонних справ Німеччини і двопартійна група конгресменів США.

Політична оглядачка з Канади Аріяна Гіць також різко відреагувала щодо законності справи Порошенка: «Називати сфабриковані звинувачення в державній зраді проти Порошенка «поганим політичним часом» дорівнює безглуздій аналітиці».

Однак, Крістофер Міллер, київський кореспондент американського видання Buzzfeed, у свою чергу, назвав події навколо справи Порошенка «повноцінним політичним цирком». «Сцена за межами суду, де Порошенко чекає рішення про арешт, включає сотні прихильників, великий екран, барабанщиків та інше», – зазначив Міллер.

А експертка Центру аналізу європейської політики (СЕРА) Ольга Лаутман у своєму твіті зробила наголос на російської агресії. «Хоча всі на Заході надзвичайно стурбовані тим, що Росія спричиняє розруху в Україні, Зеленський стурбований зведенням політичних рахунків», – написала вона.

Утриматися від політичного переслідування Петра Порошенка українську владу закликав європарламентар від Литви Пятрас Ауштрявічюс. «Я щиро сподіваюся на політичну консолідацію в українському суспільстві і невикористання судового переслідування в політичних цілях. Україні потрібна єдність і консолідація», – наголосив він.

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