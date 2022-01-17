«Зеленський стурбований зведенням політичних рахунків». Міжнародна реакція на справу Порошенка

Міжнародні експерти та оглядачі відреагували на останні події навколо кримінального провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка, якого українські правоохоронці підозрюють у державній зраді. Радіо Свобода оглянула реакції представників міжнародної спільноти в соціальних мережах. Оцінки політиків, аналітиків та публіцистів варіюються від більш поміркованих – із закликом згуртуватися перед обличчям агресії Росії, і до доволі різких – звинувачень у замовності справи.

У день повернення до Києва з закордонної поїздки п’ятого президента України, народного депутата і лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка, 17 січня, дипломат і колишній шведський прем’єр Карл Більд розмістив у твітері фото із натовпом прихильників політика в аеропорту «Київ» у Жулянах. І написав, що, на його думку, Володимир Зеленський має намір посадити політика під домашній арешт за звинуваченнями, «які є очевидно політичними». Шведський дипломат додав: «Це завдало б величезної шкоди

Представниця британського посольства в Україні Мелінда Сімонс, у свою чергу, закликала український політикум не відволікатися на поляризацію всередині країни. «Усім політичним лідерам в Україні потрібно об’єднатися проти російської агресії прямо зараз», – написала вона у твітері.

Більш різко напередодні, 16 січня, відреагував шведський дипломат і економіст Андерс Ослунд. Він звинуватив українську владу і бізнесмена Ігоря Коломойського в переслідуванні Порошенка. «Коломойський хоче помститися Порошенку за націоналізацію «Приватбанку» після того, як колишні власники відібрали у нього 5,5 млрд доларів», – вважає він.

Берлінський політичний експерт Сергій Сумленний вважає, що проти Порошенка «відкрито політично мотивоване кримінальне провадження» і припустив, що його можуть арештувати.

Схоже відреагував і Ян Бремер, американський політолог, який спеціалізується в ділянці зовнішньої політики США. У своєму дописі в соцмережі він наголосив, що нинішня ситуація – приклад того, як не треба керувати країною. «Президент України Зеленський, який зіткнувся з найсерйознішою зовнішньою загрозою за часи незалежності своєї країни, зосередився на арешті лідера опозиції Порошенка за фальшивими звинуваченнями», – йдеться в дописі експерта.

Кореспондентка іспанської агенції новин EFE Ольга Токарюк на своїй сторінці у твітері зауважила, що лідера політичної сили «Європейська солідарність» можуть арештувати у той час, як країну відвідує міністерка закордонних справ Німеччини і двопартійна група конгресменів США.

Політична оглядачка з Канади Аріяна Гіць також різко відреагувала щодо законності справи Порошенка: «Називати сфабриковані звинувачення в державній зраді проти Порошенка «поганим політичним часом» дорівнює безглуздій аналітиці».

Однак, Крістофер Міллер, київський кореспондент американського видання Buzzfeed, у свою чергу, назвав події навколо справи Порошенка «повноцінним політичним цирком». «Сцена за межами суду, де Порошенко чекає рішення про арешт, включає сотні прихильників, великий екран, барабанщиків та інше», – зазначив Міллер.

А експертка Центру аналізу європейської політики (СЕРА) Ольга Лаутман у своєму твіті зробила наголос на російської агресії. «Хоча всі на Заході надзвичайно стурбовані тим, що Росія спричиняє розруху в Україні, Зеленський стурбований зведенням політичних рахунків», – написала вона.

Утриматися від політичного переслідування Петра Порошенка українську владу закликав європарламентар від Литви Пятрас Ауштрявічюс. «Я щиро сподіваюся на політичну консолідацію в українському суспільстві і невикористання судового переслідування в політичних цілях. Україні потрібна єдність і консолідація», – наголосив він.