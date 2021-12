Церква, політика і війна: ПЦУ відреагувала на підозру Порошенку

По-третє, головний лейтмотив заяви ПЦУ – це важливість збереження держави. Не час чубитися, коли ворог на порозі. Звичайно це легко обернути на давайте нічого не робити, бо Путін нападе. Однак зараз про загрозу говорять не лише опозиція чи олігархи, які протистоять президентові, а увесь цивілізований світ. Вже близько місяця топові світові видання The New York Times, The Washington Post та інші б’ють у набат стосовно можливого широкомасштабного наступу Росії на Україну.