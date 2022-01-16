Порошенко відкинув звинувачення в фінансуванні тероризму: конфлікт на Сході фінансує Путін

П’ятий президент України Петро Порошенко заперечив свою причетність до фінансування тероризму, заявивши, що бойовиків на Донбасі фінансує російський президент Володимир Путін.

Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям, заявило Державне бюро розслідувань 20 грудня. Провадження здійснюється за статтями, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

«Ми не маємо внутрішнього конфлікту на Сході України, у нас нема сепаратистів. У нас триває російська агресія і перебувають російські солдати. Хто це фінансує? Пан Путін», – заявив Порошенко під час брифінгу у Варшаві, який транслювався у прямому ефірі.

Порошенко повідомив, що має намір 17 січня бути в Печерському суді, який буде йому обирати запобіжний захід.

«Я буду боротися проти політично вмотивованого переслідування», – заявив п’ятий президент.

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.