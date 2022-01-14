Суд призначив обрання запобіжного заходу Порошенку на ранок 17 січня – ДБР

Печерський районний суд Києва призначив судове засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку на 11 годину 17 січня, повідомляє Державне бюро розслідувань..

«17 січня 2022 року об 11 годині 00 хвилин буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою відносно Порошенка Петра Олексійовича», – йдеться в повідомленні Бюро.

Днями адвокати Порошенка попросили суд призначити засідання з обрання йому запобіжного заходу на 17 січня, коли політик повернеться до Києва.

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20 грудня Петру Порошенку повідомили про підозру в «державній зраді та сприянні терористичним організаціям». Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень. Сапьян уточнила, що повідомлення надійшло за місцем проживання Порошенка, а також на місце роботи.

За словами адвоката Петра Порошенка Дениса Галанського, політик має намір відвідувати усі судові засідання, пов’язані з ним. Однак, додав Галанський, народний депутат має бути належно повідомлений про таке засідання завчасно.

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Раніше Порошенко повідомив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну 17 січня вранці. Він також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

Офіс генерального прокурора 24 грудня погодив клопотання про арешт Порошенка.

На підозру, яку висунули попередньому президенту України, одразу ж відреагували західні дипломатичні представництва. Вони застерегли українську владу від політичних переслідувань опозиції.