Канада «уважно стежить» за справою проти Порошенка – посольство

Посольство Канади в Україні прокоментувало повідомлення про підозру п’ятому президенту Петру Порошенку. Про це йдеться в заяві дипломатичного представництва 23 грудня.

Згідно з нею, посольство «уважно стежить» за звинуваченнями проти Порошенка.

«Важливо, щоб будь-яке розслідування відповідало найвищим стандартам прозорості, справедливості, законності та неупередженості», – повідомляють у дипломатичному відомстві.

Раніше про увагу до справи проти Петра Порошенка вже заявили Сполучені Штати та Європейський Союз.

Порошенко також відкинув звинувачення в «державній зраді», назвавши підозру його в цьому переходом «червоних ліній».

У ДБР заявили 20 грудня, що п’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Йдеться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков в ефірі Радіо Свобода заявляв, що політик може повернутися в Україну у другій декаді січня.