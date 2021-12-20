Адвокат назвав термін повернення Порошенка в Україну

Адвокат пʼятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков в ефірі Радіо Свобода назвав орієнтовні терміни повернення політика в Україну. За його словами, це може статися у другій декаді січня.

«Він уже оголосив і ми оголосили від його імені, що він має намір повернутися, але, очевидно, не в такий спосіб і не в такі дати, в які наполягають люди, які сьогодні пробували йому безпідставно оголосити підозру. Він повернеться, коли в нього закінчиться відпустка. Люди, які в ДБР (Державному бюро розсліувань – ред.) та в Офісі генпрокурора відповідають за всі ці численні так звані «справи Порошенка» – вони вже другий чи третій рік розслідують так звану «мальдівську» справу. Вони знають, що парламентські канікули – це єдиний час, коли Порошенко має можливість зі своєю сімʼєю провести час, і що він нормально повертається за три-чотири дні до початку нової сесії (парламенту). Сесія розпочинається 17 січня (насправді 24 січня – ред.) – ну, до цього дня він, напевне, повернеться», – сказав Новіков.

П’ятому президенту України Петру Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям, заявило Державне бюро розслідувань 20 грудня.

За повідомленням, ДБР спільно зі Службою безпеки України розслідує справу про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

«П’ятий Президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», – йдеться в повідомленні.