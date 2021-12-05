«Цього разу все серйозніше» – Петро Порошенко про тиск Путіна на Європу

Президент Росії Володимир Путін вважає Західну Європу слабкою і тому йде далі у своїй агресії проти України, заявив в інтерв’ю французькому виданню L’Express п’ятий президент України Петро Порошенко. Його цитує пресслужба партії «Європейська солідарність», яку він очолює.

Порошенко зауважив, що ситуація на кордонах України значно серйозніша, ніж навесні цього року.

«Сьогодні ніхто не знає, чи збирається він [Путін] атакувати, та й сам він точно цього не знає також! Ми опинилися в ситуації квітня 2021 року, коли російські військові вже були сконцентровані на кордоні. Однак цього разу все ще серйозніше. Вони розгорнули більш складне обладнання, наприклад, ракети малої дальності. Небезпека реальна», – застерігає Порошенко.

Лідер «Європейської солідарності» зауважив, що Путін після ескалації у квітні вирішив знову «натиснути на Західну Європу, яку він вважає слабкою».

«Подивіться, що відбулося від квітня місяця, після того, як Путін ніби відвів свої війська. По-перше, він отримав зелене світло на добудову газопроводу «Північний потік-2», – нагадав Порошенко.

«Він взяв під контроль Білорусь після розгону громадянської опозиції та мігрантської кризи, організованої Лукашенком. Хто б міг уявити таке в серпні минулого року? Сьогодні Путін є фактичним власником Білорусі, і це створює нову небезпеку для України, яка ділить більш ніж 900-кілометровий кордон з Білоруссю. Цей кордон сьогодні такий же небезпечний, як і той, який ми маємо з Росією», – наголошує п’ятий президент України.

«Але Володимир Путін хоче піти ще далі. Він прагне скасувати процес інтеграції України до НАТО. Його головна мета – розширити сферу свого впливу. Путін хоче повернути Україну в СРСР 2.0! З цього приводу слід розуміти одне: Путін завжди йде настільки далеко, наскільки йому це дозволяє зробити Захід. Він не має червоних ліній. Лише сила може його спинити», – наголошує Петро Порошенко.

Як повідомляє американське видання The Washington Post, американська розвідка дійшла висновку, що Кремль розробляє вторгнення в Україну одразу за кількома напрямками, з кількістю військ, яка може сягати 175 тисяч військових.

За твердженням видання, офіційний чиновник адміністрації США, який побажав залишитись інкогніто, заявив репортерам, що Кремль «планує військовий наступ на Україну вже у 2022 році, з використанням до ста батальйонів», чий особовий склад може перевищувати нинішні, сконцентровані біля кордону з Україною війська в два рази.

Видання повідомляє, що отримало в своє розпорядження розсекречені дані, включно із зробленими за останній місяць із супутників фотографії, на яких видно скупчення російських збройних сил у чотирьох районах поблизу кордону. Повідомляється також, що зараз кількість бойових тактичних груп РФ у зазначених місцях становить приблизно пів сотні, не враховуючи танків і артилерії, які «прибули щойно».

Між тим російське видання «Ъ» у суботу оприлюднило коментарі речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо повідомлень ЗМІ США про російські плани вторгнення. Як повідомляється, Захарова заявила, що російські збройні сили на її території є законним правом країни, а Сполучені Штати «проводять спецоперацію із нагнітання ситуації навколо України із перекладанням відповідальності на Росію». За словами Захарової, основу дій США складають «провокаційні дії поблизу російських кордонів», а «масштаб нахабності та брехні» у цьому випадку «вражає».

Як пише The Washington Post, на відміну від даних військового командування України, яке оцінює чисельність передислокованих російських військ у 94 тисячі, американська розвідка говорить про 70 тисяч, але допускає збільшення до 175 тисяч солдатів та офіцерів. Наголошується, що зазначені підрозділи перебувають у постійному русі у напрямку до кордону та назад, судячи з усього – з метою заплутати спостерігачів та не видати своїх реальних бойових завдань.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію відвести свої війська, розміщені поблизу України, і дотримуватися Мінських домовленостей, попередивши Москву про «значні наслідки» у разі агресії проти України.

Зі свого боку, Лавров сказав Блінкену, що Москві потрібні «довгострокові гарантії безпеки», які зупинять розширення НАТО на схід, і це «слід розглядати як нагальну вимогу». Лавров застеріг Вашингтон від «втягування України в геополітичні ігри Сполучених Штатів».

Голова МЗС Росії повторив заяву, зроблену 1 грудня президентом Володимиром Путіним, який вимагав юридичних гарантій того, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгортатиме зброю поблизу кордонів Росії, маючи на увазі на постачання зброї Україні від Заходу та спільні військові навчання.

За даними Києва, Росія утримує понад 100 тисяч військових і важкої техніки поблизу українського кордону. Це відбувається після масштабних військових навчань Росії на початку цього року, що викликає побоювання про можливе вторгнення.

Росія, яка захопила Крим у 2014 році і підтримує гібридні сили на Донбасі, заперечує планування нападу і звинувачує Україну та її західних союзників в ескалації напруженості.

Захід неодноразово закликав Москву відвести сили.