Посол України закликав майбутнього канцлера Німеччини «зробити наджорстке попередження» Путіну

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав майбутнього канцлера Німеччини Олафа Шольца відразу після свого обрання «зробити наджорстке попередження» Росії і її президенту Володимиру Путіну і «дуже чітко продемонструвати усю серйозність наслідків у разі нової воєнної інтервенції в Україну». Про це, як повідомляє українське посольство, Мельник заявив в інтерв’ю газеті Bild.

Як пише видання, в українському уряді вважають необхідним, щоб Берлін оприлюднив «потужний каталог серйозних каральних заходів» і «світлофорних санкцій», який має бути переданий Путіну не пізніше ніж 8 грудня, тобто одразу ж після обрання Олафа Шольца канцлером.

За словами Мельника, ці нові санкційні заходи мають, насамперед, включати:

видворення Росії з усіх міжнародних інституцій та її повний остракізм;

тотальне ембарго на весь стратегічний імпорт російського газу, нафти, вугілля, а також іншої сировини;

повну заборону на німецькі інвестиції у Росії;

замороження російських державних активів за кордоном, включаючи банківські рахунки;

відключення РФ від міжнародної платіжної системи (SWIFT).

На переконання посла, «лише така дуже наглядна погроза з боку нової німецької влади змусить Путіна отямитися і вчасно запобігти новій масштабній війні у самому центрі Європи».

«Ризик нового воєнного нападу Росії на Україну ніколи ще не був настільки високим як у ці тижні. Наразі гостро стоїть питання про саме виживання України як незалежної держави. Адже Путін просто-напросто заперечує наше право на існування. Він прагне знищити українську державність», – наголосив Андрій Мельник.

За даними Києва, Росія утримує понад 100 тисяч військових і важкої техніки поблизу українського кордону. Це відбувається після масштабних військових навчань Росії на початку цього року, що викликає побоювання про можливе вторгнення.

Росія, яка захопила Крим у 2014 році і підтримує гібридні сили на Донбасі, заперечує планування нападу і звинувачує Україну та її західних союзників в ескалації напруженості.

Захід неодноразово закликав Москву відвести сили, погрожуючи наслідками.

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