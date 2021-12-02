Блінкен попередив Росію про «значні наслідки» в разі агресії проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Росію відвести свої війська, розміщені поблизу України, і дотримуватися Мінських домовленостей, попередивши Москву про «значні наслідки» у разі агресії проти України.

Блінкен заявив про це після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим 2 грудня в Стокгольмі на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) на тлі ескалації напруженості через нарощування російських військ поблизу кордону України.

Блінкен «повторив заклик Сполучених Штатів до Росії відвести свої сили і повернутися до позицій мирного часу і дотримуватися Мінських домовленостей та припинення вогню на Донбасі», – йдеться в заяві речника Держдепартаменту Неда Прайса. Він наголосив, що «найкращий спосіб запобігти кризі – дипломатія».

«Якщо Москва вибере шлях військової ескалації, держсекретар дав зрозуміти, що Сполучені Штати і наші союзники готові вдатися до значних наслідків», – сказав Прайс.

Зі свого боку, Лавров сказав Блінкену, що Москві потрібні «довгострокові гарантії безпеки», які зупинять розширення НАТО на схід, і це «слід розглядати як нагальну вимогу», повідомило МЗС Росії після переговорів.

Лавров застеріг Вашингтон від «втягування України в геополітичні ігри Сполучених Штатів».

Голова МЗС Росії повторив заяву, зроблену 1 грудня президентом Володимиром Путіним, який вимагав юридичних гарантій того, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгортатиме зброю поблизу кордонів Росії, маючи на увазі на постачання зброї Україні від Заходу та спільні військові навчання.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 2 грудня також зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, вони обговорили питання врегулювання конфлікту на Донбасі та відновлення суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах.

За даними Києва, Росія утримує понад 100 тисяч військових і важкої техніки поблизу українського кордону. Це відбувається після масштабних військових навчань Росії на початку цього року, що викликає побоювання про можливе вторгнення. Росія, яка захопила Крим у 2014 році і підтримує гібридні сили на Донбасі, заперечує планування нападу і звинувачує Україну та її західних союзників в ескалації напруженості.

Захід неодноразово закликав Москву відвести сили.