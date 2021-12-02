Україна задіяла новітню систему РЕБ, яка обмежила роботу російських безпілотників – Павлюк

З вересня в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил налагоджена робота новітньої системи радіоелектронної боротьби, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Донбас.Реалії командувач Операції Об’єднаних сил Олександр Павлюк.

Про це він сказав, коментуючи інформацію про нещодавнє знешкодження російського безпілотника «Орлан-10» та інтенсивне застосування такої техніки по всій лінії зіткнення.

«Вони використовувалися дуже інтенсивно до вересня місяця. У вересні ми напрацювали систему РЕБ, де замкнули новітні засоби РЕБ, випущені Україною, новітні засоби зв’язку і протиповітряну оборону. Це замкнули в єдину систему автоматизовану і зараз дуже і дуже непросто «Орланам» перейти на нашу сторону і вести розвідку чи коригувати вогонь», – сказав він.

Командувач ООС відзначив постійну боротьбу між українською системою РЕБ та безпілотними літальними апаратами противника.

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«Я знаю, дуже багато потужних фахівців приїхало на ту сторону і вивчають, як все-таки нас перемогти. Боротьба технологій. Але в останній період все-таки активність «Орланів» зменшується, тому що ми максимально протидіємо їм», – пояснив Павлюк.

Військовий експерт Тарас Чмут повідомляв у коментарі Радіо Свобода, що польоти російських «Орланів» становлять загрозу українським військовим, тому що, хоча вони й не мають ударних функцій, але можуть скеровувати артилерію, залітаючи в тил. За останні чотири місяці, за його даними, бойовики здійснили близько 12 ударів по позиціях Збройних сил України завдяки інформації, зібраній цими безпілотниками.