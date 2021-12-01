Доба на Донбасі: через дистанційне мінування Мар’їнки поранений цивільний

Внаслідок дистанційного мінування Мар’їнки отримав поранення мирний житель, повідомляє штаб Операції Об’єданних сил із посилання на українську сторону Спільного центру контролю та координації 1 грудня.

За даними СЦКК, російські гібридні сили намагалися здійснити дистанційне мінування Мар’їнки протипіхотними мінами ПОМ-2 вранці 1 грудня.

«Вогонь вівся з напрямку Трудівське. Збройні формування РФ здійснили два постріли мінами ПОМ-2 з гранатомету РПГ-7. В наслідок вибуху однієї з мін, в районі вулиці Москалевського, 42, був поранений громадянин Удинський Сергій Анатолійович, 1980 року народження, який в момент вибуху перебував за кермом автомобіля УАЗ-469. В нього діагностовано осколкове поранення гомілки. Також в наслідок обстрілу було пошкоджено автомобіль УАЗ-469», – йдеться в повідомленні.

Спостережна група СЦКК задокументувала обстріл і передала матеріали Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, а також Донецькій обласній прокуратурі.

«Українська сторона СЦКК підкреслює, що даний факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року, а також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я цивільного населення», – додають у штабі.

Також, за даними командування ООС, бойовики протягом дня здійснили обстріл у напрямку Авдіївки зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З українських військових внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.