Перший вирок у Сербії за організацію участі у війні в Україні: що відомо

Міла Джурджевич

Цього року Сербія винесла перший вирок за організацію участі у війні на окупованій території в Україні, повідомляє Балканська служба Радіо Свобода.

У вироку від 22 жовтня 2021 року, який Високий суд у Белграді надав Радіо Свобода, обвинувачений визнаний винним і засуджений до шести місяців позбавлення волі у вигляді домашнього арешту, без електронного нагляду.

Це перший подібний вирок у країні, з якої, за оцінками посла України в Сербії Олександра Александровича від грудня 2018 року, понад 300 громадян пішли воювати на боці російських гібридних сил в конфлікті на Донбасі, який вже забрав близько 14 000 життів.

Досі суди в Сербії вели провадження лише через бойові дії за кордоном, а за організацію участі ніхто не відповідав.

Згідно з вироком Високого суду, обвинувачений визнав свою провину. Тоді суд виніс обвинувальний вирок на підставі угоди про визнання винуватості.

У документі, однак, суд не вказав особу засудженого, не вказав і деталі – як імені та прізвища, року народження, адреси проживання, так і імен інших людей.

«Він винен у тому, що в період з 18.10.2014р. до середини листопада 2014 року, переюбуваючи в осудному стані, усвідомлюючи свій злочин, вчинення якого він хотів, і усвідомлюючи його законодавчу заборону, з наміром вчинити злочин участі у війні чи збройному конфлікті в іноземній державі… спонукав інших осіб до скоєння цього злочину та організував групу осіб для вчинення цього діяння», – йдеться у вироку.

Платний переліт до Москви є частиною домовленості

Далі зазначається, що засуджений зв'язувався з зацікавленими бійцями в Сербії через соціальні мережі, а потім електронною поштою «надсилав їм авіаквитки на рейс Белград-Москва». Їхні імена та прізвища також не згадані у вироку.

Потім, згідно з вироком, він передав їм інформацію про подальше їх переміщення з Москви до Алчевська в Україні, що перебуває під контролем російсбких гібридних сил, «щоб зазначені особи брали участь у війні – збройному конфлікті на території України».

Також додається, що підсудний «раніше приєднався до проросійських сил добровольцем» на сході України, а також у вересні 2014 року разом з іншою людиною з Колумбії (чиє ім’я також не згадане у вироку) він заснував воєнізоване формування «Інтернаціональна бригада» (Unité Continentale), що складається із сербів, французів та іспанців.

У вироку зазначено, що засуджений був заарештований 15 серпня 2021 року, а через два дні був звільнений з-під варти. Однак подробиць про те, як його заарештували і чи здався він сербській владі, не повідомляється.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Всі обвинувальні вироки

Участь та організація участі у війні на території іноземної держави є кримінальним злочином, враховуючи зміни до Кримінального кодексу Сербії від 2014 року, із загрозою покарання та позбавленням волі на термін до десяти років.

Однак у цій справі суд ухвалив рішення про домашній арешт на шість місяців, без застосування електронного нагляду.

Лише за участь у війні на сході України на боці російський гібридних сил Високий суд за період з 2015-го до 2018 року виніс 32 вироки, повідомляє Балканська служба Радіо Свобода.

Усі вироки були винесені на підставі угоди про визнання винуватості. У 28 справах суд засудив підсудних до умовного покарання, а чотирьох осіб – до домашнього арешту на шість місяців.

Що таке «Інтернаціональна бригада»?

Згідно з вироками, отриманими Балканською службою Радіо Свобода від Високого суду в Белграді, дванадцять із тридцяти двох засуджених були членами «Інтернаціональної бригади» (Unité Continentale).

У документі Генеральної прокуратури України від 2018 року, отриманому на запит Радіо Свобода, зазначено, що «Unité Continentale» є геополітичним ультраправим рухом, що він був заснований влітку 2014 року в Белграді і що він критикує ЄС і НАТО. «Unité Continentale» також є у соціальних мережах. У фейсбуці – близько 5000 підписників, і в оголошеннях вони підтримують президента Росії Володимира Путіна і критикують ЄС і НАТО. Протягом багатьох років вони публікували відео проросійських бійців з поля бою в Україні.

У публікаціях, які вони поширюють, часто зустрічаються антимігрантські повідомлення, а особливу увагу приділяють країнам Західних Балкан.

Так, щодо Косова, яке проголосило незалежність у 2008 році, вони заявляють, не наводячи доказів, що воно є «основою ісламізму та організованої злочинності», а також що це «південна сербська провінція, конфіскована НАТО». Серед іншого, вони виступають за участь Росії у «вирішенні косовської кризи», незважаючи на те, що офіційна Москва блокує участь Косова в міжнародних інституціях. Вони також закликають Сербію допомогти повернути Косово.

Під час війни в Косові 1998 та 1999 років, за даними ГО «Центр гуманітарного права», були вбиті понад 13 тисяч людей, з яких близько 10 тисяч – мирні жителі. З цієї кількості понад 8000 – цивільні албанці.

У своїх дописах вони називають Чорногорію «маленькою сербською державою, викраденою НАТО», що є частою риторикою правих у Сербії та тих, хто заперечує незалежність цієї держави, яка відокремилася від Сербії у 2006 році.

«Unité Continentale» також є в твітері, але останній пост від 2014 року.

ЗМІ також згадують, що члени цієї ультраправої організації брали участь в антиурядових протестах «жовтих жилетів», які сколихнули Францію в 2018 і 2019 роках, про що заявили «охоронці порядку», які захищали «жовті жилети від поліцейських репресій».

Радіо Свободи зв’язалося з «Unité Continentale» через обліковий запис у фейсбуці із запитаннями щодо роботи підрозділу та вироку члену цього підрозділу із Сербії, але відповіді до публікації цього тексту не надійшли.

Хто є засновниками та учасниками?

У ЗМІ поряд з «Unité Continentale» згадувалися імена двох громадян Франції – Віктора Ленти та Ніколи Перовича, французьких військових ветеранів.

Повідомляється, що Лента був звільнений з армії за зв’язки з неонацистською групою, відомою підпалом мечеті на півдні Франції в 2008 році, щоб пізніше відправитися в Україну воювати в складі ультраправого воєнізованого формування «Unité Continentale».

У 2014 році Лента спілкувався з російськими ЗМІ з, як зазначалося, Донбасу – сходу України. На відео від серпня 2014 року, тримаючи в руках гвинтівку, він розповів, що приїхав в Україну, щоб поінформувати громадян Франції про «реальність тієї війни, тому що французькі ЗМІ представляють Росію як агресора в Україні». На відео поряд з Лентою видно трьох озброєних чоловіків.

У 2014 році французькі ЗМІ писали про Ніколу Перовича, члена «Unité Continentale», який, як вони заявили, має подвійне сербсько-французьке громадянство, а раніше служив у французькому батальйоні в Афганістані.

Сам Перович тоді розповідав французькій Le Monde про свою участь у війні в Україні.

Британська BBC також згадує Перовича в тексті 2014 року як громадянина Франції, сербського походження, як колишнього професійного французького солдата, який воював в Афганістані.

Радіо Свобода не вдалося визначити, чи стосується вирок Високого суду, в якому особа засудженого була прихована, Ніколи Перовича.

Під слідством в Україні перебувають громадяни Сербії

Члени воєнізованого формування «Unité Continentale», серед яких шість громадян Сербії, у 2018 році були залучені до розслідування Генеральної прокуратури України.

У документі, наданому Радіо Свобода українською прокуратурою, йдеться про те, що вони перебувають під слідством за вчинення нападів на українські війська в Донецькій і Луганській областях на боці російських гібридних сил у складі ультраправої організації «Unité Continentale».

Тоді українська прокуратура повідомила, що це Зоран Кляїч, Стеван Мілошевич, Стефан Челав, Іван Мачкич, Радомир Почуча та Братислав Живкович.

Стеван Мілошевич раніше підтвердив свою участь у цьому підрозділі Раділо Свобода.

Під слідством української прокуратури також опинилися десять громадян Іспанії, 21 громадянин Італії, 11 громадян Франції, один громадянин Молдови, один громадянин США, двоє громадян Фінляндії, двоє громадян Чехії, один громадянин Білорусі та один громадянин Латвії.